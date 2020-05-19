Ölü Deniz Parşömenleri'nin Üzerinde Gizli Harfler Bulundu

1946 yılında bulunan Ölü Deniz Parşömenleri'nin aslında boş olmadığı anlaşıldı. Londra'daki King Temple Collage'da Prof. Taylor, parşömenlerin üzerinde İbranice birtakım kelimeler buldu.

Öncesinde boş olarak kayıtlara geçen 4 Ölü Deniz Parşömeni’nin boş olmadığı kanıtlandı. Ayrıntılı olarak görüntülenen bu parşömen parçalarının üzerinde iplik, çizgiler ve en önemlisi bazı kelimeler saptandı.

Londra'daki King Temple Collage’da çalışmalar yürüten Profesör Joan Taylor, parçaları incelemeye aldığında üzerinde İbranice ‘L’ harfi olduğunu fark etti. Profesör, diğer parçaların da tekrar incelenmesi gerektiğini, bunun anlamlı bir keşfin parçası olabileceğini düşünüyordu.

Prof. Taylor, keşfiyle bilim dünyasını şaşırttı:

Parçalar bir araya gelince, 15/16 harflik bir kelime ortaya çıktı. İbranice “Shabbath” yazan bu parşömen parçasının Hezekeil’in İncil kitabından olabileceği öne sürülüyor. Ölü Deniz Parşömenleri, eski bir Yahudi mezhebi olan Essenesler tarafından yazılmış 900’den fazla el yazmasından oluşur. Parşömenler, 1946 yılında Qumran mağaralarında keşfedildi. Keşfinden bu zamana kadar bilim insanları, İncil’in İbranice versiyonlarını, takvimleri, astronomik gözlemleri ve topluluk kurallarını bu parşömenler sayesinde öğrendiler.

Ölü Deniz Parşömenleri, çok eski ve önemli bir kaynak olduğu için kara borsada veya antika pazarlarında sahteleri mevcut. İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden gelen bilgilere göre incelenen parçalar gerçek parçalar. 1950’li yıllarda Ürdün hükûmeti, bazı parçaları İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde deri ve parşömen uzmanı Ronald Reed'e hediye etti. Boş olduğu düşünülen bu parşömenlerin üzerinde bazı sentetik testler yapılması istendi. Testler yapıldıktan sonra saklanan bu parşömenler, 1997 yılında Manchester Üniversitesi'ne bağışlandı.

Çıplak gözle boş görünen bu parşömenlere, Prof. Taylor çok özel bir fotoğraf inceleme tekniği uyguladı. Karbon bazlı mürekkep gibi görülmesi zor olan bu mürekkepleri görüntülemek için multispektral görüntüleme tekniğine başvuruldu.

Multispektral görüntüleme, kısaca elektromanyetik spektrumda kızılötesi gibi çeşitli dalga boylarını kullanan bir teknik görüntüleme tekniğidir. Profesör ve meslektaşları, harf satırlarını saptadılar ancak sadece dört parçanın İbranice veya Aramice metnine sahip olduğunu buldular. Prof. Taylor, “Her parçada sadece birkaç tane var ama onlar bir kanepenin altında bulduğun bilmecenin eksik parçaları gibi” dedi.