Android Telefonlar İçin En İyi Antivirüs Uygulamaları

Android'deki antivirüsler büyük bir tartışmanın merkezinde yer alıyor. Bazıları gerekli olmadığını düşünürken, diğerleri ise daha fazla güvenlik ve korumadan zarar gelmeyeceğini düşünüyor. Bu yüzden Android'deki en iyi ücretsiz antivirüs programlarını sizler için derledik.

Bu yazımızda en iyi ücretsiz Android antivirüs seçeneklerini sizler için listeledik. Yazımıza başlamadan önce, özellikle bazı temel güvenlik önlemlerini zaten çoğu yeni akıllı telefonların aldığını unutmayın. Harici bir antivirüs programı, yalnızca yapılan işlemleri daha net görmenize olanak sağlar.

Antivirüs, sistemin gerçek zamanlı olarak korunmasını sağlamak için geliştirilmiş yazılım anlamına gelir. Ana rolü, tüm potansiyel tehlikeleri tespit edebilmek, bunları ortadan kaldırmak için çözümler önerebilmek veya sizi herhangi bir güvenlik riskinden korumak için sistemin ve orada depolanan dosyaların şüpheli davranışlarını izlemektir. Şimdi piyasadaki en iyi ücretsiz antivirüs programlarının bazılarını keşfedelim.

Sizin için seçtiğimiz antivirüs programları:

McAfee

Norton

Bitdefender

Safe Security

Avast

Avira Security 2020

AVG Antivirüs

Kaspersky

McAfee:

McAfee hepsi bir arada bir çözüm sunuyor. Antivirüs, casus yazılımdan koruma, kötü amaçlı yazılımdan koruma ve aygıt optimizasyonu gibi. Çalınma riskine karşın uzaktan verilerinizi de silebileceğiniz McAfee antivirüs uygulaması, en çok tercih edilenler arasında. Uygulamanın geliştiricisini açıkladığı özelliklerin bazıları şu şekilde;

Güvenlik Kilidi ve CaptureCam: Cihazınızı kilitleme ve sahibi olan kişinin anlık görüntüsünü alma.

Cihazınızı kilitleme ve sahibi olan kişinin anlık görüntüsünü alma. Casus yazılıma karşı koruma: Hırsızların kişisel verilerinize erişmesini önler.

Hırsızların kişisel verilerinize erişmesini önler. Uzaktan veri silme: Hırsızlığa karşı koruma işlevlerinizi kullanarak seçilen verileri siler veya fabrika ayarlarını geri yükler.

Hırsızlığa karşı koruma işlevlerinizi kullanarak seçilen verileri siler veya fabrika ayarlarını geri yükler. Konum, izleme ve alarm: Telefonunuzu bulabilme özelliği, bir harita üzerinde bulun, sesli bir alarmı tetikleyin veya kurtarmak için adım adım yardım alın.

Telefonunuzu bulabilme özelliği, bir harita üzerinde bulun, sesli bir alarmı tetikleyin veya kurtarmak için adım adım yardım alın. K aldırma işlemine karşı hırsızlığa karşı koruma: Bir hırsızın uygulamanızı kaldırmasını önleme.

Bir hırsızın uygulamanızı kaldırmasını önleme. Uygulama koruması: Kişisel verilerinizi riske atan uygulamaları tanımlayın.

Kişisel verilerinizi riske atan uygulamaları tanımlayın. Çağrı engelleme ve SMS filtreleme.

Norton:

Norton antivirüs uygulamasını ücretsiz sürümü birçok kısıtlamaya sahip olsa dahi yine de kullanıcılarını memnun etmeyi başaran uygulamalar arasında. Norton uygulamasının birincil işlevi diğer antivirüs programları gibi virüsten korumadır.

Bitdefender:

Play Store’dan ücretsiz indirebileceğiniz sürümü ile cihazlarınızı virüslere karşı koruyabilirsiniz. Bitdefender ile akıllı telefonlarının güvenliğini daha da ileriye taşımak isteyenler için ücretli bir sürüm de sunan üretici, en çok tercih edilen antivirüs programları arasında yerini almayı başarıyor.

Safe Security:

Safe Security, Android'de en çok tercih edilen antivirüs programlarından biri. Şu anda dünya çapında 300 milyondan fazla akıllı telefonda kullanılmaktadır. Elbette gerekli tüm güvenliği sunmanın yanı sıra, bu az yer kapladığı halde stabil çalışan uygulama başka işlevler de sunuyor.

Her şeyden önce bir RAM güçlendirici, arka planda gereksiz uygulamaları kaldırıyor. Ayrıca, en çok kullanılan uygulamaları izlemenize ve pilinizi korumanıza yardımcı olmak için yepyeni bir akıllı pil tasarrufu işlevi sunuyor.

Avast:

Avast gayet minimal bir menüye sahip bir başka antivirüs programı olarak göze çarpıyor. İster virüs taraması, ister doğrudan uygulama engelleme veya gizliliğinizi koruma olsun, arayüzde her şey var.

Yukarıda belirttiğimiz işlemlere ek olarak uygulama, diğer uygulamalarınızın trafiğini istediğiniz gibi yönetmek için bir güvenlik duvarı sunuyor. Her uygulamayı birer birer yapılandırmak isteyenler için sıkıcı görülebilecek bir işlem, ancak mümkün olduğunca hassas ayarlara sahip olmak için ne yazık ki yapılması gerekiyor. "Gizlilik" bölümü, telefonunuz ve kullanılan şebeke hakkında birçok bilgi toplamanıza olanak tanıyor.

Avira Security 2020:

Avira, PC'de müthiş verimliliği, hızı ve Android'de hoş bulunan düşük kaynak tüketimi ile biliniyor. Avira Security ile bir hesap oluşturmuş olmanız koşuluyla, mümkün olduğunca basitleştirilmiş bir arayüz ile karşılaşırsınız ve uygulama yalnızca temel olan taramayı hedef alır.

Gerçekleştirilen analiz, akıllı telefonda sorun bildirmek için dahili bellekte ve microSD kartta depolanan dosyaları kapsar. Avira uzun arama algoritması ile antivirüs tarafından algılanmaması amaçlanan birçok virüsü programını tespit edebildiğini, PC'de bulunan versiyonu ile kanıtladı.

Avira Security’nin diğer özellikleri arasında, kayıp veya çalınmış Android cihazınızı bulmak için bir hırsızlık önleme menüsü görüyoruz. Bu menüden cihazınızı uzaktan kilitleyebilir veya cihazınızda depolanan verileri doğrudan silebilirsiniz. Ayrıca sizi rahatsız edecek istenmeyen kişileri engellemek için bir kara liste oluşturmanız da mümkündür.

AVG Antivirus:

AVG, mobil cihazlarda oldukça iyi çalışan zaten bilinen bir PC antivirüs programıdır. Ana menü de basit ve hızlı bir şekilde gerekli ayarlar yapılabilir. Altta bulunan "Tara" düğmesi, telefonda tarama yapılmasını ve tüm tehditlerin algılanmasını mümkün kılıyor.

Bunun yanı sıra, Android için AVG Antivirus, cihazının performansını, özellikle pilin durumunu (sıcaklığı ve sağlığı) ve hatta bir enerji tasarrufu modu ayarlama olasılığını kontrol etmeyi öneriyor.

Son olarak, dosya taraması, internette gezinirken gerçek zamanlı koruma, SMS / MMS mesajlarınızın analizi ve uygulamalarınızı korumak için bir dizi seçenek veya çağrıları engelleme özelliklerini de AVG antivirüs programı bünyesinde barındırıyor.

Kaspersky:

Kaspersky, PC'de antivirüsün temel direklerinden biri ve kaçınılmaz olarak akıllı telefonlarda çok başarılı bir antivirüs uygulaması. Uygulama çok iyi düşünülmüş, aynı zamanda bazı hoş geldiniz özellikleri sunuyor.

Örneğin Kaspersky ile akıllı telefonun konumu, aramaları ve SMS'leri istenmeyen numaralardan engelleyebiliyoruz. Kaspersky, yalnızca akıllı telefonumuzu değil Wear OS saatimizi de koruyor. Her durumda Kaspersky, tüm uzmanlığını Android'e getiriyor ve güzel tasarımı ile de bu listede yer almayı sonuna kadar hak ediyor.

Sonuç olarak:

Bu listenin size Android'de ücretsiz olarak kullanabileceğiniz en iyi antivirüs çözümleriyle ilgili genel bir bakış sağlayacağını umuyoruz. Yine de tekrar belirtmek isteriz, bu tür uygulamaların bir akıllı telefonda kullanılması şart değil, ancak seçim sizin ve bu konuda sizi en azından bilgilendirecek bir içerik hazırlamak istedik.

Akıllı telefonlarınızda kullandığınız antivirüs programının adını (eğer kullanıyorsanız) ve seçiminizin nedenlerini bizimle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. MacOS ve iOS cihazlara nazaran Windows ve Android erişim rahatlığı açısından her zaman birer hedef olduğundan mütevellit tedbiri elden bırakmayın. Biz bu yazımıza benzer içerikler ile her zaman siz değerli okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz, takipte kalın.