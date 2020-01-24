Bu sabah, Phorpiex Botnet kullanıcılarına gönderilen uyarıda antivirüs programı yüklenmesi ve bilgisayarın güncellenmesi gerektiği belirtildi. Ancak Phorpiex Botnet bir kötü amaçlı yazılım olduğundan bu uyarının bir trolleme girişimi olduğu düşünüldü. Gerçek ise çok farklıydı.

Bugün sabah saatlerinde ABD'deki bazı kullanıcılar, bilgisayarlarını açtıklarında ilginç bir uyarı sayfası ile karşılaştılar. Farklı bilgisayarlarda görüntülenen ortak uyarıda, bilgisayara antivirüs programı yüklenmesi ve bilgisayarın güncellenmesi gerektiği ifade ediliyordu. Bu uyarı mesajını görüntüleyen kullanıcıların ortak noktası ise "Phorpiex Botnet" olarak isimlendirilen bir antivirüs uygulamasını kullanıyor olmalarıydı.

Phorpiex Botnet, bugün yüzbinlerce bilgisayarda kullanılan bir kötü amaçlı yazılım destek uygulaması. Aslına bakacak olursak sorun da bundan kaynaklanıyordu çünkü kullanıcılar, bir antivirüs uygulamasına zaten sahiptiler. Ancak durumu kontrol eden kullanıcılar, Phorpiex Botnet'in artık yüklü olmadığını fark ettiler. Bu durum, ilk başta bir şaka olarak düşünüldü ancak sonradan, işin hiç de öyle olmadığı anlaşıldı.

Kafaları karıştıran bu uyarı, kısa bir süre içinde daha çok kullanıcı tarafından rapor edilmeye başlandı. Kullanıcıların trolleme girişimi olarak yorumladıkları bu durum, aslında çok büyük bir veri ihlalinin göstergesiydi. Phorpiex Botnet'in sistemlerine bir şekilde sızılmış, bilgisayarlara söz konusu uyarılar gönderilmişti.

Yaşanan bu olayın üzerine uzmanlar, birbirlerinin peşi sıra açıklamalar yapmaya başladı. Kimi uzmanlar Phorpiex'in çok sayıda rakibinin olduğunu, bu yüzden de böyle bir saldırının yapılmış olabileceğini ileri sürdüler. Ancak bazı uzmanlara göre bu durumun esas nedeni Phorpiex Botnet geliştiricilerinin ta kendisiydi. Çünkü uzmanlara göre geliştirici ekip, gerekli çalışmaları yapmıyordu ve böylesi bir durum, ilk kez de yaşanmıyordu.

Phorpiex Botnet, 10 yıldan uzun bir süredir hizmet veriyor. Ancak özellikle 2018 yılında yaşanan olaylar, Phorpiex Botnet'e olan güveni iyiden iyiye kırdı. Çünkü geliştirici ekibin dikkatsizliği, söz konusu yazılımın kötü amaçlı e-postaların sayısı tam olarak tahmin edilemeyen ancak on binlerce olduğu belirtilen kullanıcıya gönderilmesine yol açmıştı. Aynı yazılım şimdi yine büyük bir skandala imza attı.

Geliştirici ekip, şu an için sessizliğini koruyor ve konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütüyor. Ancak bu olayın ardında da geniş çaplı bir veri ihlali ortaya çıkarsa, Phorpiex Botnet ekibinin işleri iyiden iyiye zora girebilir. Çünkü 2018 yılında yaşanan problemler, geliştirici ekibe hem maddi hem de manevi açıdan zarar vermişti.