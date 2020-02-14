Bilgisayarınız İçin En İyi Ücretsiz Antivirüs Programları

Günümüz dünyasında virüsler, bilgisayar kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri. Gayet güzel çalışan bilgisayarınıza bir anda, anlamadığınız bir yerden kötü bir virüs yada bir truva atı bulaşabilir. Bunlar sizin kişisel bilgilerinize, internete sunduğunuz çevrimiçi kimliklere ulaşabilir ve başınıza olmadık şeyler gelmesine sebep olabilirler.
Antivirüs programları güvenilir olmalı, gerçekten iyi kontrol gücüne sahip olmalı ve bilgisayar performansınızı etkilememeli. Elbette ücretsiz olmalı, çünkü para harcamak güzel bir şey değildir. Biz sizler için en güvenilir ve ücretsiz antivirüs programlarını listeledik.
En iyi ücretsiz antivirüs programları:
Kaspersky Free Antivirus:
- Başarılı bir kötü amaçlı yazılım koruması
- Ücretsiz sürümde sınırlı kısıtlama
- Hızlı ve etkili tarama
Kaspersky sizi virüslerden ve kötü amaçlı yazılımlardan korumak için ücretsiz olarak hizmet veren bir antivirüs programıdır. Farklı antivirüs programları gibi size ekstra bir özellik sunmuyor fakat yaptığı işin de en iyilerinden birini yapıyor. Biraz karmaşık ve anlaşılması zor bir arayüzü olsa da düşük ve orta seviye sistemlerde oldukça başarılı bir performans sergiliyor.
Bitdefender Antivirus:
- Kötü amaçlı yazılımlara karşı etkili koruma
- Kolay kullanım
- Düşük seviye performans tespiti
Bitfender Antivirus, ekstra bir özellik vermeyen, temel kullanım hizmetleri sunan ücretsiz bir antivirüs programı. Çok geniş bir tarama özelliği olmayan bu program, diğer antivirüs programları gibi kötü amaçlı yazılımları başarılı bir şekilde engeller. Düşük seviyeli sistemlerde çalışması en önemli özelliklerinden biri.
Avast Free Antivirus
- Antivirüs uygulamasına kıyasla zengin özelliklere sahip
- Dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz
- VPN hizmeti
Avast Free Antivirus içinde pek çok ekstra özellikle gelen, ücretsiz bir antivirüs programı. Diğer antivirüs programları ile arasındaki fark parola yöneticisi, internet tarayıcıları için eklentileri olması ve daha sıkı bir tarama yapıyor olması. Dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bu program sınırlı da olsa bir VPN hizmeti de sunuyor fakat bunun bilgisayar performansını düşürdüğü söyleniyor.
Microsoft Windows Defender:
- Kötü amaçlı yazılımlara karşı tam koruma
- Windows ile dahili çalışma
- Ön yüklü olarak geliyor
Windows’un içinde dahili olarak çalışan bu antivirüs programı ücretsiz bir hizmet sunuyor. Düşük seviye sistemlerde başarılı performans sunan program, diğer antivirüs programları ile ebeveyn kontrolü gibi gelişmiş ekstra özellikleri sayesinde ayrılıyor. Aradığınız temel bir taramaysa, bu program tam size göre.
AVG AntiVirus Free:
- Düşük seviye performans tespiti
- Dosya ayıklama imkanı
- Kişiselleştirilebilen arayüz
Düşük seviye sistemlerde başarılı bir performans sergileyen AVG Antivirus Free, ücretsiz hizmet veren bir antivirüs programı. Diğer programlara göre daha temel bir tarama sunan ve ek özellikleriyle çok da öne çıkmayan bir program. Dosya öğütücü olarak da adlandırılan dosya ayıklama özelliğiyle, hasarlı dosyalarınızı size göstermesi, programın en öne çıkan özelliği.
Avira Free Antivirus:
- Gelişmiş kişiselleştirme
- Düşük boyut
- Güvenlik duvarı yöneticisi
Piyasada tecrübeli ve ücretsiz hizmet sunan bir antivirüs programı Avira Free Antivirus. Orta seviye sistemlerde başarıyla çalışan programın pek çok ekstra özelliği bulunuyor. Fakat bu özelliklerin çoğu hem ücretli olarak sunuluyor hem de bilgisayar performansını yavaşlatıyor. Programın en öne çıkan özelliği size kişiselleştirme için pek çok farklı seçenek sunması.
Panda Free Antivirus:
- Kişiselleştirilebilir arayüz
- Orta seviye performans isabeti
- VPN hizmeti
Orta seviye sistemlerde başarılı şekilde, kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlayan Panda Free Antivirus, ücretsiz bir hizmet sunuyor. Gelişmiş kişiselleştirme özellikleri sunan programın, ilgi çekici bir arayüzü var. İnternet tarayıcınız için de ekstra özellikler sunan bu program, sınırlı da olsa bir VPN hizmeti sunuyor.
Malwarebytes Anti-Malware:
- Tamamlayıcı koruma
- İstenmeyen reklam yazılımlarını kaldırıyor
- Mevcut korumaya destek oluyor
Malwarebytes Anti-Malware Free tam olarak bir antivirüs programı değil fakat temel seviyede hizmet veren antivirüs programınızın bulduğu kötü amaçlı yazılımları yok etmekte çok başarılı bir performans sergiliyor. Önceden yüklediğiniz antivirüs programları ile herhangi bir müdahale olmadan, destek kuvvet olarak çalışır ve koruma gücünüze güç katabilir.