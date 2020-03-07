AnTuTu Uygulamaları, Google Play Store’dan Kaldırıldı

Akıllı telefonların donanım özelliklerinin karşılaştırıldığı ve verilen puanlara göre sıralandığı en popüler platformlardan bir tanesi olan AnTuTu Benchmark, Google Play Store’dan kaldırıldı. Konuyla ilgi net bir açıklama ise henüz gelmiş değil.

AnTuTu, Android için en popüler kıyaslama uygulamalarından bir tanesi olarak biliniyor. Telefon ve tablet gibi akıllı cihaz sahiplerine cihazların performanslarını karşılaştırmanın kolay bir yolunu sunan Çin merkezli uygulama, dünya çapında oldukça yaygın olarak kullanılıyor.

Bugün akşam saatlerinde fark edilen duruma göreyse üç AnTuTu uygulaması da Play Store’dan kaldırılmış durumda. Gelen ilk kullanıcı yorumlarına göre AnTuTu uygulamaları, muhtemelen Cheetah Mobile'ın çalışmalarındaki baskıların bir parçası olarak Google Play Store'dan kaldırıldı.

Etkilenen üç uygulamanın AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark ve AITuTu Benchmark olduğu bildirilenler arasında. AppBrain'e göre yapay zekâ kıyaslama uygulaması için en son güncelleme 13 Şubat'ta yapılmıştı ve normal uygulamaysa 7 Şubat tarihinde güncellenmişti. AnTuTu uygulamasının 22 Şubat'a kadar Google Play Store’da mevcut olduğu kesin olarak bilinmekle beraber kaldırma işlemlerinin tam olarak ne zaman yapıldığı henüz net değil.

AnTuTu nedir ve nasıl kullanılır?

Android cihazlar arasında çeşitli özellikleri kıyaslayan ve verdiği puanlarla performans sıralaması ortaya çıkarmaya yarayan bir uygulama olarak tanınan AnTuTu, çıktığı günden bu yana oldukça geniş bir kesim tarafından sevilerek kullanılıyor. Akıllı cihazların işlemci, RAM, UX gibi temel donanım ve yazılım performanslarını kıyaslayan uygulama kendi alanında dünyada başı çekiyor.

Sevilen uygulama oldukça basit kullanımıyla da dikkat çekiyor. Yapılması gereken şeyin uygulama mağazasından uygulamayı indirdikten sonra çalıştırıp testi başlatmak olması çok fazla kişinin AnTuTu’yu tercih etmesinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Şimdilik uygulamanın mağazadan neden kaldırıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor ancak durumun Google ve uygulama geliştirici Cheetah Mobile’ın arasında yaşanan bir durumdan kaynaklandığı söyleniyor. AnTuTu'nun internet sitesindeki Google Play Store indirme bağlantılarının bazılarını APK bağlantıları ile değiştirmesinden dolayı kaldırma işleminin gerçekleştiği de söyleniyor. Şirketten gelecek herhangi bir bilgide haberimizi sizler için güncelleyeceğiz.