AnTuTu, Şubat Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

AnTuTu, şubat ayında ortalama performansı en yüksek olan akıllı telefonları açıkladı. Listenin zirvesine Xiaomi Mi 10 serisi damga vurdu. Qualcomm'un diğer işlemci üreticisi rakiplerine üstün geldiği de söylenebilir.

AnTuTu, binlerce Android telefon arasından en iyi performans gösteren cihazları her ay düzenli olarak listeliyor. Ocak ayının en iyi performans gösteren telefonu iQOO Neo olmuştu ancak şubat ayında çeşitli markalardan yeni nesil amiral gemilerinin gelmesiyle listenin zirvesi değişti.

AnTuTu'ya göre şubat ayının en yüksek performans gösteren telefonu Xiaomi Mi 10 Pro oldu. Sıralama, 1 Şubat ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasında her modelden en az 1000 kez toplanan verilere dayanıyor. Bu nedenle liste, her bir model için en yüksek ortalama AnTuTu puanını temel alıyor.

AnTuTu listesinde ilk sırayı ortalama 594.069 puanla Mi 10 Pro aldı. Xiaomi'nin üst düzey amiral gemisini 564.327 puanla Mi 10 izledi. Her iki model de bir Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. iQOO'nun yeni telefonu 3 Şubat'ta duyuruldu ancak henüz satışa çıkmadığı için AnTuTu listesinde yer alamadı.

Listede Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciye sahip olan modellerin baskın olması dikkat çekiyor. Snapdragon 855+ işlemciden güç alan toplam yedi telefon listede yer aldı. Xiaomi'nin amiral gemilerinin ardından iQOO Neo, iQOO Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro ve Vivo Nex 3, ilk yedi sırayı oluşturdu. Kirin 990 yonga setine sahip Huawei V30 Pro ise 8. sırada yer aldı. Yine Snapdragon 855+ işlemciye sahip olan ASUS ROG 2 ve Realme X2 Pro, ilk 10'u tamamladı.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S20 serisi, henüz satışa çıkmadığı AnTuTu'nun şubat ayı listesinde yer almadı. Cihazların bu ayın ilerleyen günlerinde satışa çıkması ve AnTuTu testlerinin gerçekleşmesi ile mart ayı listesinde zirveyi zorlaması bekleniyor.