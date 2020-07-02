AnTuTu, Haziran Ayının En İyi Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefon sektörünün önemli internet mecralarından AnTuTu, haziran ayı için hazırladığı en iyi telefonlar listesini yayınladı. AnTuTu'nun hazırladığı liste, haziran ayındaki en iyi amiral gemisi telefonun OPPO Find X2 Pro, en iyi orta segment telefonun ise Redmi 10X Pro 5G olduğunu gözler önüne seriyor.

Akıllı telefon tutkunlarının yakından takip ettikleri platformlardan bir tanesi olan AnTuTu, düzenli olarak ayın en iyi Android telefonları listesini oluşturuyor. Akıllı telefon satın almayı düşünen kullanıcılar için bir rehber niteliğinde olan bu liste şimdi güncellendi ve AnTuTu, haziran ayındaki en iyi amiral gemisi ve orta segment telefonları açıkladı. AnTuTu'nun son listesine göre Çinli teknoloji üreticileri, akıllı telefon sektöründeki konumlarını sağlamlaştırmaya devam ediyorlar.

AnTuTu'nun mayıs ayı için hazırladığı en iyi amiral gemisi listesinde, tüm akıllı telefonlar Snapdragon 865 işlemciden güç alıyordu. Bir aylık süreç içerisinde yeni bir işlemci ile tanışmadığımız için bu durum devam ediyor. Ancak Snapdragon 865 krallığının önümüzdeki aylarda son bulacağını çünkü yeni amiral gemisi işlemcilerle tanışacağımızı unutmamanız gerekiyor. Dilerseniz artık, haziran ayının en iyi telefonlarına yakından bakalım.

AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi amiral gemisi telefonları

AnTuTu'nun topladığı istatistiklere göre haziran ayında en iyi performans gösteren akıllı telefon, Çinli teknoloji üreticisi OPPO'nun kısa bir süre önce duyurduğu Find X2 Pro modeli. 608 bin 49 puanla listenin zirvesine yerleşen akıllı telefon, görünüşe göre önümüzdeki en az 1 ay daha AnTuTu'nun listesinde zirvenin sahibi olacak. Bu akıllı telefonun Snapdragon 865 işlemciyi 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile desteklediğini atlamamak gerekiyor.

AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi amiral gemisi telefonları şu şekilde sıralanıyor

OPPO Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro

OPPO Find X2

OPPO Ace 2

iQOO Neo 3

Redmi K30 Pro

Realme X50 Pro (Player Edition)

iQOO 3

Meizu 17 Pro

OnePlus 8 Pro

AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi orta segment telefonları

AnTuTu'nun haziran ayı için oluşturduğu en iyi orta segment telefonlar listesine baktığımızda ise işlemcilerin çeşitlilik gösterdiklerini görüyoruz. Örneğin listenin ilk sırasında 402 bin 92 puanla MediaTek Dimensity 820 işlemcili Redmi 10X Pro 5G yer alırken, ikinci sırada ise Dimensity 1000L işlemcili OPPO Reno 3 5G bulunuyor. Ancak buna rağmen MediaTek, haziran ayında listenin zirvesini kimselere bırakmıyor.

AnTuTu'ya göre haziran ayının en iyi orta segment telefonları şu şekilde sıralanıyor