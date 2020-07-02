Honor, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu X10 Max 5G'yi duyurdu. Dimensity 800 işlemciden güç alan telefon, 7.09 inç büyüklüğündeki ekranı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Honor'ın yeni telefonu, yarın itibarıyla Çin pazarında satışa çıkacak.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei'nin 'kardeş markası' olarak ticari yaşamını devam ettiren Honor, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "X10 Max 5G"yi duyurdu. Honor'un yaptığı açıklamalarla bir süredir heyecanla beklenen bu yeni telefon, tüm detayları ile birlikte resmileşmiş oldu. Peki Honor X10 Max 5G, tüketicilere neler vadediyor?

Honor'ın yeni akıllı telefonu X10 Max 5G, 7.09 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran, FHD+ çözünürlük sunmasının yanı sıra RGBW piksel eşlemesine sahip ve bu da cihazın aydınlık ortamlarda bile muhteşem bir görüntü kalitesi sunacağını gösteriyor. Bununla da yetinmeyen şirket, yeni akıllı telefonunun ekranında DCI-P3 ultra geniş renk gamını tercih etmiş. Bu da X10 Max 5G'yi birkaç adım daha ön plana çıkarmaya yetiyor.

Karşınızda Honor X10 Max 5G

Honor X10 Max 5G, NSA/SA çift modlu 5G desteği sunan Dimensity 800 işlemcisinden güç alıyor. Bu gücü 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleri ile destekleyen şirket, depolama alanı içinse 64 GB ya da 128 GB'lik varyantları sunuyor. EMUI 10.1.1 arayüzü ile çalışan akıllı telefonun 5.000 mAh kapasiteli bataryası, tüketicilere 22.5 watt hızlı şarj desteği vadediyor.

Honor'ın yeni akıllı telefonundaki ekranında küçük bir çentik bulunuyor ve bu çentik, 8 MP çözünürlük sunan ön kamerayı içeriyor. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise iki kameranın olduğunu görüyoruz. Ana kamera tüketicilere 48 MP çözünürlük sunarken makro kamera ise 2 MP çözünürlük değerine sahip. Bu telefonun kameraları, yapay zeka ile de güçlendiriliyor.

Honor X10 Max 5G'nin dikkat çekici özellikleri bununla sınırlı değil. Şirket, kullanıcılara mümkün olan en iyi ses deneyimi sunabilmek için çift hoparlör kullanmayı tercih etmiş. Bu hoparlörlerden bir tanesi telefonun üst tarafına, diğeri ise alt tarafına yerleştirilmiş. Ayrıca bu akıllı telefon, Huawei'nin Histen ses teknolojisine de sahip.

Honor X10 Max 5G teknik özellikleri

Ekran: 7.09 inç, FHD+

İşlemci: Dimensity 800

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama Alanı: 64 GB ya da 128 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 48 MP (ana kamera) + 2 MP (makro kamera)

Batarya: 5.000 mAh (22.5 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: EMUI 10.1.1

Boyutlar: 174.37 mm x 84.91 mm x 8.3 mm

Ağırlık: 227 gram

Honor yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre X10 Max 5G; mavi, siyah ve gümüş renklerinde satın alınabilecek ve 3 Temmuz itibarıyla raflardaki yerini alacak. Şirket, yeni akıllı telefonunun yurt dışı pazarları için durumunu açıklamazken X10 Max 5G'nin fiyatını ise şu şekilde belirlemiş durumda;