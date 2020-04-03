AnTuTu, Mart Ayının En İyi Android Telefonlarını Açıkladı

Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, Mart 2020'nin en iyi performans gösteren Android telefonlarını açıkladı. Mart ayında ilk 10 sıraya Snapdragon 865 işlemcili telefonlar hakim oldu.

AnTuTu, mart ayı içinde en iyi performans gösteren 10 amiral gemisi telefonu paylaştı. Sıralama 1 Mart'tan 31 Mart tarihleri arasında AnTuTu Benchmark V8'deki en yüksek puan ortalamalı telefonları gösteriyor. Akıllı telefonların listedeki skorları, 1000'den fazla cihazdan alınan puanların ortalamasıyla hesaplanıyor.

AnTuTu'nun mart ayı listesindeki en iyi 10 akıllı telefonun tamamı yeni Snapdragon 865 işlemci tarafından destekleniyor. Geçtiğimiz ayın ilk haftasında tanıtılan OPPO Find X2 Pro, etkileyici bir performans göstererek 606.389 puanla en üst sıraya yerleşti. Cihazda SD 865'in yanı sıra 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.0 flash depolamadan oluşan güçlü bir donanım yapılandırması bulunuyor.

AnTuTu'da mart ayının en iyi akıllı telefonları:

OPPO Find X2 Pro'nun ardından ikinci sırayı Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 10 Pro aldı. Xiaomi Mi 10 Pro, SD 865 ile birlikte 12 GB RAM LPDDR5 RAM ve 512 GB flash depolamadan oluşan üst düzey özellikler sunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise Oppo Find X2 yer alıyor.

Farkı, ekran yenileme hızı belirledi

Xiaomi Mi 10 Pro, cihazın ekran yenileme hızından etkilenen UX performansı nedeniyle OPPO Find X2 Pro'nun arkasına düştü. Find X2 Pro, 120 Hz'lik ekran yenileme hızına sahipken, Mi 10 Pro, 90 Hz'lik bir yenileme oranı sunuyor. Bu, Mi 10 Pro'nun yüksek kapasiteli bellek yapılandırmasına rağmen Find X2 Pro'dan daha düşük bir puan almasının ana nedenlerinden biri.

Listedeki ilk üç telefonu, Redmi K30 Pro, iQOO 3, Black Shark 3 Pro, Realme X50 Pro 5G, Vivo NEX 3S 5G, Xiaomi Mi 10 ve Black Shark 3 izliyor. Diğer yandan Nubia Red Magic 5G'nin bu listede yer almaması dikkat çekiyor. AnTuTu'ya göre şirket, cihazın bellek testleri aşamasında bazı anormallikler keşfetti ve adil bir karşılaştırma için cihazı bu ayki sıralamaya dahil etmedi.