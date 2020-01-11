AnTuTu, Aralık 2019'un En İyi Telefonları Listesini Paylaştı

Akıllı telefonların kıyaslandığı ve donanım özelliklerine göre puanların verildiği platformlardan bir tanesi olan AnTuTu, Aralık 2019’daki en güçlü telefonların listesini yayınladı. Amiral gemisi kategorisine Vivo damgasını vurdu.

Akıllı telefon kıyaslama platformu olan AnTuTu, Aralık 2019’da platformunda en yüksek puan alan akıllı telefonların listesini yayınladı. AnTuTu’ya göre Aralık 2019’un en iyi telefonu Vivo IQOO Neo 855 Racing oldu. Şirket, ayrıca aynı ay içerisinde orta segment telefonlarda da liderliği kimseye kaptırmadı. Vivo X30 Pro 5G, orta segment telefonlarda liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

AnTuTu, bu listesini sadece tek bir telefon tarafından alınan en yüksek puana göre listelemiyor. Onun yerine belli telefonların ortalamasını alarak bu puanları hesaplıyor. Buna rağmen Vivo, amiral gemisi kategorisindeki ilk üç sırayı Vivo IQOO Neo 855 Racing, Vivo IQOO Pro 5G ve Vivo NEX 3 5G ile ele geçirmeyi başarıyor. Dördüncü ve beşinci sırayı alan cihazlar ise OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro.

Amiral gemisi telefonlar

Orta segment telefonların sıralamasında Vivo’yu, OPPO Reno3 Pro 5G cihazı takip ederken üçüncü sırayı ise Honor 9X Pro aldı. Honor, ayrıca Honor 20S ve Honor 9X cihazlarıyla ilk beş içerisinde dördüncü ve beşinci sırayı almayı da başardı.

Orta segment telefonlar

AnTuTu’nun bu listesinde ortaya çıkan ilginç bir nokta ise hem amiral gemisi hem de orta segment akıllı telefonların neredeyse tamamının Çinli üreticilerin telefonlarının olması. Araya girebilen tek cihaz ise Tayvan üretimi olan ASUS ROG Phone 2. Aralık ayındaki bu listede Apple, Samsung ya da diğer akıllı telefon üreticilerinden hiçbirinin cihazı yer almıyor.

Ocak ayı içerisinde çıkacak olan akıllı telefonların AnTuTu’nun bu listesini nasıl etkileyeceğini görmek bir hayli ilginç olacak. Peki, siz bu liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.