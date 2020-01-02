Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun Dosya Transfer Sistemi Yayınlanıyor

Geçtiğimiz ağustos ayında Çinli akıllı telefon üreticileri Xiaomi, Oppo ve Vivo, yeni bir kablosuz dosya aktarım protokolü geliştirmek için ortaklık kurmuştu. Yakın zaman önce Çin'de beta sürecine açılan sistem, şimdi dünyadaki tüm kullanıcılara sunulacak.

Daha önce sizlere bildirdiğimiz gibi, küresel akıllı telefon pazarında sıkı bir rekabetin içinde olan Çinli üreticiler Xiaomi, OPPO ve Vivo, yeni bir kablosuz dosya aktarım protokolünü hayata geçirmek için ele ele vermişti. Bu üç markalı ortaklık, dünya çapında milyonlarca Oppo, Vivo ve Xiaomi kullanıcısının çok daha zahmetsiz bir şekilde dosya paylaşımı yapmasına olanak sağlıyor.

Oldukça uzun bir bekleyişten sonra şimdi, bu yeni dosya paylaşım platformunun Oppo, Vivo ve Xiaomi cihazlara ne zaman geleceğine dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Vivo, ortak dosya aktarım sisteminin Şubat 2020'den itibaren yavaş yavaş yeni Vivo cihazlarında kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu özelliği Oppo veya Xiaomi cihazlarında ne zaman göreceğimize dair ise hala kesin bir tarih yok; ancak kullanıcıların çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacağını tahmin ediyoruz.

Yeni kablosuz dosya aktarım sistemi, bu üç markanın kullanıcılarının herhangi bir üçüncü taraf uygulamaya veya hücresel veriye ihtiyaç duymadan mobil cihazlar arasında kolayca dosya aktarmalarına izin veriyor. Ortaklıklarını küresel çapta tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyuran üç marka, bu özelliği dünya çapında milyonlarca telefonda hayata geçirmeyi arzuluyor.

Kurdukları ittifakın Oppo, Vivo ve Xiaomi'nin kullanıcılarına daha iyi hizmet vermeleri için önemli bir adım olduğunun altını çizen Oppo Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği İşletme Bölümü Başkanı Andy Wu, “Ayrıca diğer Android akıllı telefon markalarının da bu ortaklığa dahil olmasını ve kullanıcılar için daha açık, zahmetsiz ve etkileşimli bir deneyim sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üç Çinli teknoloji devinin yeni kablosuz dosya aktarım sistemi, kullanıcıların internet bağlantısına ihtiyaç duymadan dosya, resim ve video transferi yapmasını sağlıyor. Ayrıca bir dosya göndermek için arkadaşınızla aynı telefona sahip olmanıza da gerek yok. Söz konusu dosya aktarım sistemi, daha düşük güç tüketiminin yanı sıra daha geniş bir kapsama alanına sahip Bluetooth Low Energy (BLE) destekli cihazları da destekliyor ve daha hızlı olan Wi-Fi P2P (Eşler Arası) teknolojisini kullanıyor. Xiaomi'ye göre kullanıcılar, saniyede 20MB aktarım hızına sahip olacak. Ortak dosya aktarım özelliği, Android Pie veya sonraki sürümleri çalıştıran Xiaomi, Oppo ve Vivo cihazlarında geçerli olacak.