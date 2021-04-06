Apex Legends'ın 9. Sezonunda Titanfall Rüzgarı Esecek

Apex Legends’a 9.sezonda Titanfall içerikleriyle büyük bir güncellemeye adım atmaya hazırlanıyor. Sevilen Battle Royale oyunu Apex Legends’da oldukça eğlenceli bir sezon oyuncularını bekliyor.

BrownGirlGamerCode’un bir panelinde Apex Legends’ın yazarı Ashley Reed, aslında Titanfall ve Apex Legends’ın birbirine çok yakın olduğunu belirtmişti. Apex Legends aslında Titanfall serisindeki büyük savaş sonrasını konu alıyor. Ancak Reed, Respawn Entertainment’ın Titanfall için tasarlanan evreni Apex Legends’a entegre etmek konusunda kararlı olduğunu belirtiyor.

Apex Legends’ın 9.sezon teması Titanfall olacak. 4 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanacağı düşünülen Apex Legends 9.sezon’da özellikle Titanfall haritaları, kostümleri ve robotları görmek aslına bakarsanız şaşırtıcı olmayacaktır. Keza oyunda birçok anlamda ciddi entegrasyon çalışmalarının yapıldığı belirtiliyor.

Gökten düşecek Titanlar’a hazır olun

Respawn oyuna titanları eklemenin birçok yolunu aradığını ancak oyun içindeki denge unsurlarını bozmadan bunun çok zor olduğunu belirtti. Oyuna Titanları entegre etmek için binlerce prototip geliştirdiğini söyleyen Respawn bunun için oldukça ciddi çalıştıklarını ancak devasa ölüm robotlarını şu an için oyuna eklemenin imkansız olduğunu belirtti.

Bu arada belirtmekte fayda var birkaç kullanıcı Reddit’te yaptığı açıklamaya göre sadece Titanların olacağı bir maç tipi hazırladığını belirtiyor. Apex Legends'ın içine direkt olarak Titanları eklemekten ziyade “maç tipi ya da oyun modu” olarak Titanfall içeriklerinin gelebileceğini ve bununda oldukça eğlenceli olacağı iddia ediliyor. Oyuna silah ve kostüm dışında hangi Titanfall modüllerinin ekleneceği şu an için belirsizliğini korusa da 9.sezonda tonlarca Titanfall özelliğini Apex Legends’da göreceksiniz.