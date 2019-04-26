Apex'in Mozambique'i İnternet Üzerinden Satılıyor

Apex Legends oyununda bulunan ve su tabancası tabiriyle kullanılan Mozambique isimli silah, 3 boyutlu yazıcılar tarafından üretilerek internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Apex Legends oyununda eğer güçlü silahlarınız varsa akıllarınıza bile gelmeyecek olan bir silahtır Mozambique. Girişimci Jeff Lagant, bu silahı 3 boyutlu yazıcı teknolojileriyle üretti ve satışa çıkardı. Ürünü satın alanlara silah, tek parça ya da montaj edilebilir bir şekilde gönderilebiliyor.

Üretiminde sadece 3 boyutlu yazıcıların kullanıldığı silah, siparişin verilmesiyle 1 ila 3 hafta içerisinde teslim ediliyor. Mozambique'in montajlı hali 30 CM uzunluğunda, ağırlığı ise yaklaşık olarak 400 gram. Mozambique'in üretiminde her katmanı 0.1 mm kalınlığında basabilecek yüksek hassasiyete sahip olan kaliteli yazıcılar kullanılıyor.

Sipariş veren müşteriler, silah modelini nasıl teslim almak istediklerini de belirtebiliyorlar. Eğer montajlı olarak almak isterlerse 162 dolar (yaklaşık 960 TL) ödemeleri gerekiyor. Fakat müşteriler ürünü kendileri birleştirmek ve boyamak isterlerse bu kez ürünler 3 boyutlu yazıcılardan çıktıkları haliyle gönderiliyor ve müşteriler bu haline 104 dolar (yaklaşık 620 TL) ödüyor. Müşterilere gönderilen kitler, istenildiği şekilde boyanıyor ve yapıştırıcılarla bütün hale getiriliyor.