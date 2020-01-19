Apex Legends'a Kısa Süreliğine 'Üçüncü Şahıs Modu' Geldi

DICE Ödülleri'nde 'Yılın Çok Oyunculu Oyunu' kategorisinde aday gösterilen Battle Royale oyunu Apex Legends, kısa bir süre önce 'üçüncü şahıs modu' adında yeni bir moda kavuştu. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre bu mod, sadece yarına kadar oynanabilir olacak.

Respawn Entertainment'ın geçen yılın başlarında yayınladığı ve ilk günlerinde PUBG, Fortnite gibi rakipleriyle yarışır düzeyde ilgi gören Battle Royale oyunu Apex Legends, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. 2019'un sonunda sunucu sorunlarıyla birçok kullanıcıyı çileden çıkaran oyun, bugün eklenen yenilikle aktif oyuncularının yüzünü güldürebilir.

Mobil, konsol ya da PC fark etmeksizin oyunlarda etrafı görüş açımız, bir oyun için oldukça önemli. Birinci şahıs görüş açısı ya da üçüncü şahıs görüş açısı bunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor. Respawn Entertainment'ın Apex Legends'a getirdiği yenilik de bu görüş açılarıyla ilgili. Oyunun resmi Twitter sayfasından dün gece yapılan duyuruya göre oyuncular, Apex Legends'ta kısa süreliğine üçüncü şahıs modunu kullanabilecekler.

Üçüncü şahıs görüş açısı modu, 20 Ocak tarihinde kullanıma kapatılacak:

Geliştiricilerin birçok oyunda olan bu özelliği neden kısa bir süreliğine oyuna eklediği bilinmiyor ancak bu mod, son dönemde oyuncu sayısı düşen Apex Legends'a yeniden bir hareket getirebilir. Oyunun üçüncü şahıs modunun nasıl göründüğünü merak ediyor ve sadece bunun için oyuna girmek istemiyorsanız The Gaming Merchant isimli YouTube kanalında paylaşılan oynanış videosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. Bu modu kendiniz denemek isterseniz de elinizi çabuk tutmanızda yarar var çünkü mod, yarından itibaren oyundan kaldırılacak.

Ücretsiz olmasıyla rakiplerine göre avantajlı olan Apex Legends'ın son dönemde gösterdiği düşüş, birçok kişiyi şaşırtsa da oyuncuların büyük bir kısmı, geliştirici Respawn'ın sorumsuz tavrından dolayı bu düşüşün normal olduğunu düşünüyor. İlk günlerinde büyük ilgi toplayan, tüm zamanların en iyi açılış ayını geçiren ücretsiz oyun unvanını elde eden Apex Legends'ın önümüzdeki süreçte nasıl bir yola gireceğini hep birlikte göreceğiz. Son olarak oyuna eklenen üçüncü şahıs modunu deneme şansınız olduysa deneyimlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.