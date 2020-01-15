Twitch Prime’ın Yeni Apex Legends Kostümü Ortaya Çıktı

EA ve Respawn Entertainment iş birliğiyle her ay kullanıcılara Apex Legends'tan kozmetik eşyalar veren Twitch Prime'ın bir sonraki hediyesi belli oldu. Kullanıcılar, bu yeni kostüme 16 Ocak'tan itibaren Twitch Prime üzerinden erişebilecekler.

Apex Legends’ın arkasındaki firmalar olan EA ve Respawn Entertainment ile bir iş birliği içerisinde olan Twitch, bu ortaklık kapsamında Twitch Prime kullanıcılarına farklı türde Apex Legends ögeleri dağıtıyor. Bu ögeler, bazen oyun içi silah kozmetiği bazense karakter kostümleri olabiliyor.

Geçtiğimiz aralık ayında Crypto karakterine ait 'Cyber Attack' kostümünü ücretsiz bir şekilde elde eden Twitch Prime kullanıcıları, 16 Ocak’ta gelecek olan ikinci oyun içi eşyayı merakla bekliyorlardı. Henüz hangi kostümün geleceği resmen açıklanmasa da bir Twitter kullanıcısı, 16 Ocak’ta kullanıcılara sunulacak olan yeni kozmetik eşyayı ortaya çıkardı.

Yeni Twitch Prime hediyesi, 16 Ocak’ta erişilebilir olacak:

Caustic’e ait olduğunu gördüğümüz bu yeni kostüm, şimdiye kadar gördüğümüz en iyi kostümlerden biri değil ancak kırmızı ve bordo tonlarıyla Apex Legends’ın yeni etkinliği olan Grand Soirée Arcade’e tam anlamıyla uyduğunu söyleyebiliriz. 3. sezonun bitişiyle başlayacak olan bu yeni etkinlikte oyuncular, birbirinden farklı pek çok yeni aktiviteyle karşılaşacak. Bununla birlikte etkinliğe özel pek çok kozmetik eşyanın da oyuna ekleneceği söyleniyor.

Özellikle Pathfinder kahramanına odaklanılacağı söylenen bu etkinlik, 14 Ocak’ta PS4, Xbox One ve PC platformlarında oynanabilir hâle geldi. 28 Ocak’a kadar sürecek olan etkinlik boyunca her iki günde bir oyuncuları bekleyen farklı ‘Limited Time’ modları oyuna eklenecek.

16 Ocak’ta erişilebilir olan bu yeni kozmetik eşyayı elde edebilmek için oyuncuların aktif bir Twitch Prime aboneliğine sahip olmaları ve Twitch hesaplarını EA hesaplarıyla ilişkilendirmeleri gerekiyor. Hesaplar birbirine bağlandıktan sonra yapılması gereken şeyse Twitch Prime’ın sitesine giderek Apex Legends sayfasını ziyaret etmek. Daha sonrasında aylık ödülünüzü bu sayfa üzerinden talep edebilirsiniz.