APK İndirmek Telefonlar İçin Zararlı mı?

Android kullanıcıları Play Store haricinde bir uygulama kurmak istediklerinde APK dosyasını indiriyor. Peki APK indirmek telefona zarar verir mi? APK kullanmanın getirdiği riskler ve bu riskleri azaltmanın yollarını açıkladık.

Android ile ilgili en iyi şeylerden biri kesinlikle kullanıcılara kullanım özgürlüğü. iPhone ile bir uygulama yüklemek istediğiniz zaman bunun tek yolu App Store veya jailbreak işlemi. Oysa Android kullanıcıları çok daha kolay bir şekilde telefonlarına dışarıdan, yani Play Store’dan harici olarak farklı ve güvenilir birkaç kaynak siteden APK dosyaları yükleyebiliyorlar. Tabii her kaynak site de güvenli değil.

Android’de uygulama kurmak için iki tane yöntem var. Bunlardan ilki herkesin yaptığı gibi Play Store içerisinde yer alan uygulamaları indirmek. İkinci yöntem ise farklı kaynaklardan elde edilen APK dosyaları ile uygulama kurmak. Bunu yapmak da aslında bilinenden çok daha kolay. APK dosyasını telefonunuza kopyalamanız ve bilinmeyen kaynaklar seçeneğini etkinleştirmeniz yetiyor.

APK indirmek ve kurmak güvenli mi?

APK, Android’de uygulamaların kurulmasını sağlayan bir dosya uzantısı. İçerisinde uygulamaların kurulmasını ve çalışmasını sağlayacak gereksinimler yer alıyor da diyebiliriz. Aslında Play Store’dan indirdiğimiz uygulamalar da telefona APK olarak yükleniyor. Peki dışarıdan APK indirmek güvenli mi?

Telefonunuza uygulama veya oyun kurmanın en güvenli yolu kesinlikle Play Store. Siz yine de APK dosyası kurmak isterseniz, bu işlemin yasal olduğunu hemen söyleyelim. Ancak unutmamanız gereken bir şey var. APK dosyalarını çeşitli güvenilir kaynak sitelerinden indirmeniz gerekiyor. Buradan yapılan indirmelerin de %100 oranda güvenli olacağı garantisini kimse veremez. Bu nedenle telefonunuz için her zaman risk olacaktır.

Peki APK dosyasının güvenilir olduğuna emin olduk ve indirdik, kurmak güvenli mi? Eğer bir dosyada virüs olmadığından %100 emin olursanız, indirmenizde ve kurmanızda sakınca yok. Ancak burada yine farklı bir risk doğuyor. O da virüs olmasa bile APK dosyasının bozuk olabilme ihtimali. Eğer dosya bozuksa telefonun çekirdek yazılımına zarar verebilir. Yani APK kurmak hiçbir zaman tam güvenli değildir.

APK indirmenin telefonunuza vereceği zararlar:

Telefonunuza virüs bulaşabilir.

Bozuk dosyalar cihazın doğru çalışmasını engelleyebilir.

Kişisel bilgileriniz çalınabilir,

Ücretli uygulamaları APK ile indirmek korsan yazılım kullanıma girer, yasaktır.

Korsan yazılımlarla cihazınız kitlenebilir.

Fide virüsleri bulaşabilir (Örneğin: WannaCry)

APK dosyalarını indirmek her zaman yukarıda yer alan maddelerdeki riskleri de taşıyor. Bu nedenle bir dosya indireceğiniz zaman, mutlaka çok kişi tarafından kullanılan ve güvenilir olduğu bilinen sitelerden kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca ücretsiz uygulamaların APK dosyasını indirmek yasal olsa da, ücretli uygulamaları indirdiğiniz zaman bu korsan kullanıma giriyor ve Android tarafından kesinlikle yasaklı.

APK dosyalarından kaynaklanan en yaygın risk ise telefona virüs bulaşması. Güvenilir olmayan bir siteden indirme yaptığınızda telefonunuza virüs bulaştırma ihtimaliniz çok yüksek. Hatta Android güvenlik ekibi bu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Play Store haricinde dosya indiren kullanıcıların, telefonlarına zararlı uygulama yükleme olasılığı 10 kat daha yüksek.”

Bir de uygulamaların bozuk olma ihtimali var. Bildiğiniz gibi mobil uygulamalar telefonların donanımlarına erişebilmek için birçok izin istiyor. Eğer bu izinlerden birini verdiğiniz ve APK ile kurduğunuz uygulama bozuk ise bu telefonun kilitlenmesinden, sürekli yeniden başlatmasına kadar birçok soruna neden olabilir. Bu yüzden virüs olmadığından emin olsanız bile riskler hâlâ devam edecek.

İndirdiğimiz APK dosyalarının güvenli olduğundan nasıl emin olabiliriz?

Kontrol etmeden indirdiğiniz bir dosya için hiçbir zaman güvenli olup olmadığından emin olamazsınız. APK dosyalarının güvenilirliği kontrol etmenin bir tek yolu var. Dosyayı indirmeden önce virüs olup olmadığını kontrol etmenizi sağlayan web sitelerini kullanabilirsiniz. Bu siteler sayesinde APK dosyalarının virüs taşıyıp taşımadığını kontrol edebilir ve temiz dosyaları indirebilirsiniz.

Sonuç:

APK oyunlar ve uygulamalar kurmak için kullanılıyor ve bir hayli popüler. Evet, taşıdığı riskler bir hayli fazla. Hatta Android güvenlik ekibinin de dediği gibi normal bir kullanıcıya göre telefonunuzda zararlı bir dosya olma ihtimali 10 kat fazla. Bu riskleri ortadan kaldırmak veya en azından aza indirmek için indirme yapmadan önce her seferinde virüs taraması yapmanız gerekiyor.

Eğer zararlı bir dosya indirirseniz durduk yere açılan reklamlar, karşınıza çıkan mesajlar ve hatta telefonun bozulması gibi birçok sorunlarla karşılaşabilirsiniz. En azından bilmediğiniz ve popüler olmayan sitelerden indirme yapmaktansa, diğer kullanıcılar tarafından da sıkça kullanılan ve nispeten daha güvenli olan sitelere bakabilirsiniz.

APK Dayı, APK Pure, APK mirror ve APK Cenneti gibi birçok APK kaynağı siteler bulunuyor. Ancak bu kaynaklar ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa kullanılsın her zaman riskli olduğunu unutmamak lazım. Dosyayı nerden indirirseniz indirin, virüs taraması yapmayı unutmayın. Bu tarz APK kaynağı sitelerin güvenli olup olmadığını ve virüs kontrolü yapabileceğiniz siteleri açıkladığımız içeriğimize buradan ulaşabilirsiniz.