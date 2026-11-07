OMODA ve JAECOO, Kasım 2026 dönemi için geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Güncel listede OMODA 5 Neo, OMODA 5 Ultima, JAECOO 7 Revive ve JAECOO 7 Evolve seçenekleri yer alıyor.
Bu içerikte OMODA ve JAECOO’nun Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarını inceliyoruz.
İçerikten Görseller
OMODA ve JAECOO fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|OMODA 7 Neo
|2.800.000 TL
|-
|OMODA 5 Ultima
|2.300.000 TL
|-
|JAECOO 7 Revive 4x2
|2.390.000 TL
|-
|JAECOO 7 Evolve 4x2
|2.700.000 TL
|-
|JAECOO 7 Evolve 4x4
|2.900.000 TL
|-
OMODA 7 Neo fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.598 cc - 145 bg Benzin
|Neo 4x2, 7 İleri Otomatik DCT
|2.800.000 TL
|-
OMODA 7 Neo, markanın daha büyük SUV seçeneklerinden biri olarak ürün gamında bulunuyor. 1.598 cc hacimli turbo benzinli motoru 145 bg güç ve 275 Nm tork üreten model, 7 ileri otomatik DCT şanzıman ve 4x2 çekiş sistemiyle satışa sunuluyor.
OMODA 7 Neo opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
OMODA 5 Ultima fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.598 cc - 145 bg Benzin
|Ultima 4x2, 7 İleri Otomatik DCT
|2.300.000 TL
|-
OMODA 5 Ultima, aynı motor ve şanzıman bilgileriyle listelenen OMODA 5 ailesinin diğer seçeneği olarak öne çıkıyor. 4x2 çekiş yapısına sahip model, Kasım 2026 listesinde OMODA tarafındaki en düşük fiyatlı versiyon olarak dikkat çekiyor.
OMODA 5 Ultima opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
JAECOO 7 Revive fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.598 cc - 145 bg Benzin
|Revive 4x2 (Önden Çekiş), 7 İleri Otomatik DCT
|2.390.000 TL
|-
JAECOO 7 Revive, 4x2 önden çekiş sistemi ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla satışa sunuluyor.
JAECOO 7 Revive opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
JAECOO 7 Evolve 4x2 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.598 cc - 145 bg Benzin
|Evolve 4x2 (Önden Çekişli), 7 İleri Otomatik DCT
|2.700.000 TL
|-
JAECOO 7 Evolve 4x2, Revive versiyonunun üzerinde konumlanan Evolve donanımıyla fiyat listesinde yer alıyor. Benzinli motor ve 7 ileri otomatik DCT şanzımanla sunulan model, önden çekişli SUV kullanımı arayanlar için ayrı bir seçenek oluşturuyor.
JAECOO 7 Evolve 4x2 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
JAECOO 7 Evolve 4x4 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|1.598 cc - 145 bg Benzin
|Evolve 4x4, 7 İleri Otomatik DCT
|2.900.000 TL
|-
JAECOO 7 Evolve 4x4, Kasım 2026 fiyat listesinde markanın en pahalı seçeneği olarak öne çıkıyor.
JAECOO 7 Evolve 4x4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: OMODA | JAECOO