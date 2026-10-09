Google'dan Arama Çubuğuna Kullanışlı Bir Dokunuş: Yeni “+” Butonu Ne İşe Yarıyor?

Google uygulamasının arama çubuğu yenilendi. Dosya yüklemeyi kolaylaştıran artı butonunun yanı sıra Nano Banana ve Search Live kısayollarına da yeni etiketler eklendi.

Google uygulamasındaki arama çubuğu yeni bir tasarıma kavuştu. Daha ince ve beyaz bir görünüme sahip olan çubuk, hafif gölgesiyle de arayüzden ayrılıyor. Ancak yeniliğin asıl önemli kısmı görünümünden çok, arama yaparken sunduğu kolaylıkta.

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Arama çubuğunun soluna eklenen artı (+) butonu, dosya yükleme işlemini daha pratik hâle getiriyor. Önceden görsel veya dosya eklemek için arama çubuğuna dokunmak gerekirken artık doğrudan bu butonu kullanabiliyorsunuz. Buton, yapay zekâ modunda model değiştirme ve Nano Banana ile görsel oluşturma gibi seçeneklere de erişim sağlıyor.

Nano Banana ve Search Live artık daha anlaşılır

Google, arama çubuğunun altındaki bazı kısayolları da elden geçirdi. Daha önce yalnızca simgeleriyle görünen Nano Banana ve Search Live butonlarına artık açıklayıcı etiketler eşlik ediyor. Nano Banana'nın altında “Create” (Oluştur), Search Live'ın altında ise “Talk” (Konuş) yazıyor.

Yeni tasarım, kademeli olarak dağıtılmaya başlandı. Güncelleme cihazınıza ulaştığında yeni arama çubuğunu ve kısayolları kullanabilirsiniz.