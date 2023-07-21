Apple, Avrupa'da en çok indirilenler arasına bile giren çakma Threads uygulamasını App Store'dan kaldırdı.

Meta, 5 Temmuz’da Twitter’a karşı büyük bir harekette bulundu ve metin tabanlı sosyal medya platformu Threads’i yayınladı. Platform, ilk günlerinde milyonlarca aktif kullanıcıya ulaşmayı başarsa da ilerleyen günlerde ivmesini kaybetti.

Tüm dünya Twitter ve Threads arasındaki rekabete odaklanırken bu fırsat, kötü amaçlı kişilerin de yeni aleti oldu. “Threads” adını taşıyan çakma uygulamalar, uygulama mağazalarına yüklendi. Bunlardan birisi hakkındaysa beklenen gelişme yaşandı.

Apple, çakma Threads uygulamasını App Store’dan kaldırdı:

“Threads for Insta” adlı çakma uygulamalardan birisine yönelik yaptırım en sonunda uygulandı. Sensor Tower verilerine göre bugüne kadar 300 binden fazla kişi tarafından indirilen uygulama, biraz geç de olsa App Store’dan kaldırıldı.

Söz konusu çakma uygulama, özellikle Avrupalı kullanıcıları hedefine alıyordu. Threads’in henüz Avrupa’da yayınlanmamış olmasından habersiz olan birçok Avrupalı kullanıcı, uygulamayı gerçek veya bir alternatif sanarak indirdi.

Bu indirmelerle birlikte uygulama, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İsveç ve diğer birkaç Avrupa ülkesinde App Store’un en çok indirilenleri arasına girdi, birinci sıraya kadar yükseldi. Apple, uygulamayı kaldırmanın yanı sıra geliştiricinin diğer tüm uygulamalarını da mağazadan kaldırdı, App Store’da geliştiriciyi yasakladı.

App Store'dan kaldırılan çakma uygulama, Threads veya herhangi bir sosyal medya platformuna benzemiyor, hatta bir platform bile değildi. Uygulama içine gönderi metinleri oluşturan bir bot entegre edilmişti.