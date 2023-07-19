Twitter rakibi Threads, iOS ekosistemindeki ilk büyük güncellemesini aldı. Bu güncelleme bir dizi yeni özellik içeriyor. Uygulama, güncelleme ile Twitter'a biraz daha yaklaştı.

Meta'nın son günlerde gündemden düşmeyen Twitter rakibi sosyal medya platformu Threads, iOS ekosistemi için ilk büyük güncellemesini aldı. Bu büyük güncelleme ile platformun mobil uygulamasına yepyeni özellikler eklendi. Aynı özelliklerin yakın bir gelecekte Android ekosistemine gelmesini de bekliyoruz. Gelin hep birlikte Threads'teki yeni özelliklere yakından bakalım.

Instagram ile Threads'in iOS geliştiricileri arasında yer alan Cameron Roth tarafından yapılan açıklamalara baktığımızda, Threads'in pek çok kullanıcı için önemli eksiklerinin giderildiğini görüyoruz. Öte yandan; Threads bu güncelleme ile Twitter'a biraz daha yakınlaşmış oldu. Ancak şu an için platformu olağanüstü bir yere taşıyacak önemde herhangi bir özellik yok.

İşte Threads'in yepyeni özellikleri:

Paylaşımların çevrilmesini sağlayan bir buton.

bir buton. Sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarını görüntüleme.

kullanıcıların paylaşımlarını görüntüleme. Takip edilmeyen kullanıcılara abone olma .

. Instagram takipçilerinin özel listesi.

özel listesi. Daha iyi boyutlandırma .

. Bilinen bazı sorunların çözülmesi ve çeşitli iyileştirmeler.

Yukarıda da görebileceğiniz üzere, Threads'teki en önemli yeniliklerden bir tanesi sadece takip edilen kullanıcıların paylaşımlarının görüntülenmesi. Bunun aynısı Twitter'da da var. "Takip edilenler" bölümüne girdiğinizde sadece takip ettiğiniz hesapları, "Sana özel" bölümünde ise ilgilenebileceğiniz hesaplardan yapılan paylaşımları görebiliyorsunuz. İşte bu özellik artık Threads'te de mevcut. Öte yandan; Instagram takipçi bölümünün de önemli olduğunu söyleyelim.

Cameron Roth'un açıklamasına göre Threads'in ilk büyük güncellemesi şu an için dağıtım aşamasında. Yani yeni özellikleri deneyimlemek isteyen kullanıcıların kısa süreli de olsa beklemesi gerekecek.

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