Bugün birçok Apple kullanıcısı App Store'da uygulama indirme sorunları yaşadı. Sorun çözüldü ancak kaynağı henüz açıklanmadı.

Bugün birçok iPhone, iPad ve Mac kullanıcısı, App Store'un çalışmadığını ve uygulamaları indirmekte zorlandıklarını bildirdi.

Kullanıcılar, uygulama indirme butonuna tıkladıklarında işlem gerçekleşmiyordu ve bu durum binlerce kullanıcı tarafından rapor edildi. Apple'ın sistem durumu sayfasında başlangıçta bu sorun belirtilmemişti.

App Store'daki kesinti sorununun kaynağı henüz bilinmiyor

İlerleyen saatlerde Apple, sistem durumu sayfasında App Store'un Hacimli Satın Alma Programı ve abonelik satın almalarıyla ilgili sorunları listelemeye başladı. Genel bir App Store kesintisinden bahsedilmemesi, kullanıcılar arasında kafa karışıklığına yol açtı.

Yapılan testlerde App Store'un tekrar çalışmaya başladığı tespit edildi ve akabinde Apple'ın sistem durumu sayfasında App Store kesintisinin çözüldüğü belirtildi. Ancak, yaşanan sorunun kaynağına dair henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Apple'ın bu konuyla ilgili detayları ilerleyen günlerde paylaşması bekleniyor.