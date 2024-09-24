Apple, donanım desteğini kestiği "klasik" ve "eski" ürünler listelerine 12 adet Mac modeli ekledi. Bunlar arasında 2018'de çıkan Air ve Pro modelleri de var.

Apple, düzenli olarak “eski ve klasik” ürünler listesini güncelliyordu. Bu listelere, piyasaya sürülmesinden uzun süre geçmiş cihazlar ekleniyordu. Klasik ürünler, 5 yıldan uzun 7 yıldan kısa süre önce dağıtımları biten ürünleri kapsarken eski ürünler ise 7 yıldan uzun süre önce kalkan ürünleri içeriyordu.

Şirketin eski ve klasik ürünler arasına aldığı cihazlara şimdi de yenileri eklendi. Şirket, 12 Mac modelini artık “eskimiş” olarak nitelendiriyor.

2018 MacBook Air ve Pro da dahil 12 Mac modeli klasik ve eski listesine girdi

Listeye eklenen ürünlerden en çok dikkat çekenler, 2018 yılında çıkmış olan MacBook modelleri oldu. Şirket, o yıl piyasaya sürülen 13 inçlik MacBook Air ve 13 inçlik MacBook Pro modelini “klasik” listesine aldı. Öte yandan 2016 ve öncesi modeller de eskimiş ürünler arasına dahil edildi.

Bu listelere dahil edilen Mac modelleri, artık Apple’dan resmî donanım desteği alamayacaklar. Klasik modeller, Apple mağazalarından 2 yıla kadar onarım hizmeti alabiliyor. Ancak bu, gerekli parçalar hâlâ varsa sağlanıyor. Eski modeller ise Apple mağazaları tarafından onarılmıyor. Ancak MacBook modellerinde pil değişiminin 10 yıla kadar mevcut olabileceğini eklemek gerek. Onun dışında cihazınız “eski” kategorisindeyse şirketten resmî servis desteği alamıyorsunuz.

"Klasik" listesine eklenen Mac ürünleri

MacBook Air (13 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2017)

"Eski" listesine eklenen Mac ürünleri

MacBook (12 inç, 2016)

MacBook Air (13 inç, 2015)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt)

MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt)

MacBook Pro (15 inç, 2016)

MacBook Pro (13 inç, 2015)

iMac (21,5 inç, 2015)

iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2015)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2015)

Apple'ın "klasik" ve "eski" olarak nitelendirdiği tüm ürünlerine buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.