Apple, Yaklaşmakta Olan Yeni Emojilerini Yayınladı

Apple, Emoji 13.0'ın bir parçası olacak 117 yeni emojinin bir bölümüne ait önizleme sürümlerini yayınladı. Yayınlanan bu önizlemeler, iPhone, iPad ve Mac'lerde kullanıma sunulacak olan yeni emojilerin küçük bir bölümünü içeriyor.

Bugün Dünya Emoji Günü. Akıllı telefona sahip olan hemen her kullanıcının aktif olarak kullandığı emojiler, akıllı telefon deneyimlerimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ayrıca insanlar artık, duygu ve düşüncelerini kelimeler yerine emojilere sığdırır hale geldiler. Şimdiyse ABD merkezli teknoloji devi Apple, yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone, iPad ve Mac'lerde kullanıma sunulacak olan yeni emojilerin bir bölümünün önizlemelerini yayınladı.

Apple, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Evrensel Kod Konsorsiyumu'nun kapısını çalarak yeni emojilerini onaylatmıştı. Bu yıl içerisinde kullanıma sunulmasını beklediğimiz paketin içinde toplam 117 emoji bulunuyor. Emoji 13.0'ın bir parçası olarak karşımıza çıkan bu emojiler, kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilecek gibi görünüyor.

İşte Apple'ın yaklaşmakta olan yeni emojileri

Apple tarafından paylaşılan önizlemeler, nesli tükenmiş olan Dodo isimli kuşu, bir matruşkayı, bir pinatayı, tamal isimli yemeği, parmakların birleştirildiği bir emojiyi, bir bumerangı, bir ninjayı, bir madeni parayı, gerçek bir kalp tasarımını, bir kunduzu, transeksüel bireylerin simgesini, bir içeceği ve son olarak da akciğeri içeriyor. Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi, bunlar sadece buzdağının görünen tarafı ve kullanıcılar, bu yıl 117 yeni emoji ile tanışacaklar.

Apple, yeni emojilerini genellikle yeni yazılım güncellemeleri ile kullanıcıların hizmetine sunuyor. Örneğin kullanıcılar, iOS 13.2 ve iOS 12.1 sürümlerinde tonla yeni emoji kullanabiliyorlar. Görünüşe göre Apple, iOS 14 güncellemesiyle de bu yeni emojileri kullanıma sunacak. 117 yeni emojinin tümü, bu güncellemenin ardından tüm detayları ile gün yüzüne çıkmış olacak.