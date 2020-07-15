Apple, çarşamba günü iOS 13.6, iPadOS 13.6, macOS 10.15.6, tvOS 13.4.8, ve watchOS 6.2.8 güncellemeleri yayınladı. Güncellemeler yeni özelliklerle birlikte geldi.

Dünyaca ünlü elektronik ve teknoloji üreticisi Apple, birbirinden farklı pek çok cihazın altına imzasını atmıştı. Firmanın akıllı saatleri, televizyonları, telefonları, tabletleri ve bilgisayarları bulunuyor. En önemli özellikleri arasında ekosistem oluşturması bulunan Apple, işletim sistemlerini güncelledi.

iOS 13.6, iPadOS 13.6, macOS 10.15.6, tvOS 13.4.8 ve watchOS 6.2.8 yayınlandı

Apple yeni güncellemelerinde cihazlarına farklı özellikler de kazandırdı. Apple News uygulamasının sesli modülü iOS ve iPad güncellemeleriyle birlikte Apple News+ abonelerine sunuldu.

Ayrıca Apple CarKey desteği de artık iOS 13.6 ve watchOS 6.2.8 işletim sistemlerine geldi. Bu da kullanıcıların dijital araba anahtarlarını cüzdan uygulamasına kaydedebileceği ve iPhone ve iPad üzerinden kullanabileceği anlamına geliyor. CarKey şimdilik BMW modelleriyle uyumlu olsa da iOS 14 ile birlikte diğer firmalar için de kullanılabilecek.

iOS 13.6, Sağlık uygulamasına “Semptomlar” özelliğini ekledi. Ayrıca bu uygulamadaki bazı hatalar ve bozukluklar da düzeltildi. Ayrıca cihazların yazılım güncellemeleri üzerinde daha detaylı kontrol sağlayacak özellikler de bu güncellemenin bir parçası oldu.

Yeni güncellemeler indirilmeye açık

Apple’ın tvOS 13.4.8 ve macOS 10.15.6 güncellemeleri de kullanıcı arayüzünde önemli bir değişiklik yapmayan ancak arka planda pek çok hatayı gideren güncellemeler oldu. watchOS güncellemesi ise ECG uygulamasını desteklemeye ve kalp ritmi düzensizliklerine dair uyarılar vermeye başladı.

Apple ayrıca HomePod için 13.4.8 güncellemesini de yayınladı. Daha ziyade cihaz içi parçaları etkileyen bu güncelleme ile birlikte firma daha kaliteli ve daha güvenilir cihazlar elde edeceğimizi açıkladı.

Kullanıcılar yeni güncellemeleri Apple cihazlarına internetten indirebiliyorlar. Bu güncellemelerin iOS 14, macOS Big Sur, watchOS 7 ve tvOS 14 öncesi son büyük güncelleme olması bekleniyor.