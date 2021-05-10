Apple 2023 Model iPhone'larda Kendi 5G Modemini Kullanabilir

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, en erken 2023 yılında olmak üzere iPhone'larda kendi 5G modemlerini kullanacak. Bu, şirketin Qualcomm ile bağını koparmasını sağlayacak ki bu gelişme sonucundan Android telefon fiyatları dahi etkilenebilir.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, şirket içi "yerlileşme" çalışmalarını yeni ürünleri kapsayacak şekilde geliştirecek gibi görünüyor. Yatırımcılara yeni bir not gönderen dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin iPhone'larda kendi işlemcilerinin yanı sıra kendi 5G modemlerini kullanmaya hazırlandığını belirtti.

"Apple'ın en erken 2023'te olmak üzere iPhone'larda kendi tasarımı 5G temel bant yongalarını kullanacağını öngörüyoruz" diyen Kuo, bu sayede şirketin şu anki 5G modem tedarikçisi olan Qualcomm ile bağını koparabileceğini ifade ediyor. Bu durum, Apple'ın kar marjını artırabilmesi açısından olumlu bir gelişme olsa da Qualcomm için tehlike çanlarını tetikleyecek.

Apple, Qualcomm ile bağını koparmayı planlıyor

Kuo'nun açıklamalarına göre üst segment akıllı telefon pazarında 5G Android telefon satışlarında bir durgunluk söz konusu ve Qualcomm, Apple ile olan tedarik anlaşmasını da kaybetmesiyle birlikte daha fazla satış yapabilmek adına bütçe dostu telefonlara da 5G desteği sunmak ve MediaTek ile daha çekişmeli bir rekabete girmek zorunda kalacak.

Kuo'ya göre Apple'ın kendi 5G modemlerini üretmeye başlamasıyla birlikte Qualcomm, markalara karşı pazarlık gücünün önemli bir kısmını kaybedecek. Dolayısıyla giriş ve orta segmentte yakın gelecekte daha da uygun fiyatlı 5G akıllı telefonlar görebilmek mümkün olacak. Elbetteki şu an için tüm bunların birer öngörüden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.