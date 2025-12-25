Tümü Webekno
Apple'ın 2025'te Satıştan Kaldırdığı 25 Ürün

Apple, 2025 yılında çok sayıda yeni ürününü tanıtırken birçok ürününü de satıştan kaldırdı. İşte şirketin geçen yıl boyunca satıştan kaldırdığı tüm ürünler.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yavaş yavaş sonuna geldiğimiz 2025 yılı, Apple için de yoğun geçen bir yıl olmuştu. Öyle ki geçen yıl boyunca şirketin yeni iPhone’lardan Mac modellerine kadar birçok yeni ürün tanıttığını görmüştük. ABD'li teknoloji devi, yeni ürünlerini tanıtmasıyla bazı eski ürünlerini de satıştan kaldırmıştı.

Peki 2025’te satıştan kaldırılan Apple ürünleri neler? Sizler için Apple’ın geçen yıl boyunca satışını durdurduğu 25 ürünü listeledik. Listeye baktığımızda kullanıcıların çok sevdiği birçok ürünün geçen yıl satıştan kalktığını görüyoruz.

Apple’ın 2025’te satıştan kaldırdığı ürünler

16pro

  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone SE (3. nesil)
  • iPad Pro (M4)
  • iPad Air (M2)
  • iPad 10
  • Apple Watch Ultra 2
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch SE 2
  • Mac Studio (M2 Max ve M2 Ultra)
  • 14 inç M4 MacBook Pro
  • 13 inç ve 15 inç M3 MacBook Air
  • 13 inç M2 MacBook Air
  • AirPods Pro 2
  • Apple Vision Pro (M2)
  • Qi 2 MagSafe şarj aleti
  • 30W USB-C adaptör
  • Lightning'den 3.5 mm'ye ses kablosu
  • MagSafe'ten MagSafe 2'ye dönüştürücü

Yukarıdaki listeye baktığımızda Apple'ın geçen yılın en çok satan telefonlarından biri olan iPhone 16 Pro modellerini satıştan kaldırdığını görüyoruz. Bu şaşırtıcı değil çünkü şirket her sene yeni telefonlarını tanıtmasıyla bir önceki yılın Pro modellerini kaldırıyor, standart modellere devam ediyor. Nedeni ise insanların geçen yılın Pro'su yerine en son çıkan Pro modeli tercih etmesini istemesi.

Ayrıca iPhone SE 3'ün de gittiğini görüyoruz. O cihaz, şirketin yılın başında tanıttığı uygun fiyatlı iPhone iPhone 16e ile yer değiştirdi. Böylece artık Touch ID'li ana ekran tuşuyla gelen hiçbir iPhone satılmamaya başladı. Bunlar dışında M4 iPad Pro, M4 MacBook Pro, Wathc Ultra 2, AirPods Pro 2 gibi çok satan modellerin de kaldırılıp yeni nesilleriyle değiştirildiğini görüyoruz.

