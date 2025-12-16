Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)

2025 yılının sonuna gelirken artık teknoloji dünyasında gözler 2026’ya çevrilmiş durumda. Öyle ki önümüzdeki yıl da duyurularla dolup taşacak. En merak edilen konulardan biri de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın önümüzdeki sene ne tanıtacağı. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme var.
Yeni ortaya çıkan ve MacRumors tarafından bir sızıntı, Apple’ın önümüzdeki birkaç yılda tanıtacağı her şeyi gözler önüne serdi. Listede ürünlerden çiplere kadar her şey bulunuyor. Eğer iddia doğruysa 2026 yılı ve ötesi Apple meraklıları için harika bir yıl olacak.
Apple’ın 2026’da tanıtacağı tüm ürünler
iPhone’lar
- iPhone
- iPhone Air 2
- iPhone 18 Pro
- iPhone 18 Pro Max
- Katlanabilir iPhone
iPad'ler
- iPad 12
- M4 iPad Air
Mac'ler
- A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook
- M5 Pro/Max MacBook Pro
- M5 MacBook Air
- M5 MacBook Studio
- M5 Mac mini
- M6 14 inç MacBook Pro
- M6 Pro/Max MacBook Pro
Giyilebilir ürünler
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 4
Diğer ürünler
- AirTag 2
- Apple Studio Display 2
- Apple TV
- Yeni bir akıllı ev ürünü
- HomePod mini 2
Çipler
- U3
- M5 Pro/Max/Ultra
- M6
- A20/A20 Pro
- S11
Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Apple'ı çok yoğun bir dönem bekliyor. Bu ürünlerin neredeyse hepsinin 2026'da tanıtılmasını bekliyoruz. Liste normalde daha uzun ancak biz 2026'da tanıtılmasını beklediklerimizi verdik. Baktığımızda Apple'ı yeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone, yepyeni MacBook'lar, akıllı ev ürünleri ve çok daha fazlasının geleceğini görebiliyoruz.