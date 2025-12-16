Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)

Apple'ın önümüzdeki yıllarda tanıtmayı planladığı her şey sızdırıldı. Biz de 2026'da şirketin duyurmasını beklediğimiz ürünleri sizler için derledik.

Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2025 yılının sonuna gelirken artık teknoloji dünyasında gözler 2026’ya çevrilmiş durumda. Öyle ki önümüzdeki yıl da duyurularla dolup taşacak. En merak edilen konulardan biri de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın önümüzdeki sene ne tanıtacağı. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme var.

Yeni ortaya çıkan ve MacRumors tarafından bir sızıntı, Apple’ın önümüzdeki birkaç yılda tanıtacağı her şeyi gözler önüne serdi. Listede ürünlerden çiplere kadar her şey bulunuyor. Eğer iddia doğruysa 2026 yılı ve ötesi Apple meraklıları için harika bir yıl olacak.

Apple’ın 2026’da tanıtacağı tüm ürünler

apel

iPhone’lar

  • iPhone
  • iPhone Air 2
  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • Katlanabilir iPhone

iPad'ler

  • iPad 12
  • M4 iPad Air

Mac'ler

  • A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook
  • M5 Pro/Max MacBook Pro
  • M5 MacBook Air
  • M5 MacBook Studio
  • M5 Mac mini
  • M6 14 inç MacBook Pro
  • M6 Pro/Max MacBook Pro

Giyilebilir ürünler

  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4

Diğer ürünler

  • AirTag 2
  • Apple Studio Display 2
  • Apple TV
  • Yeni bir akıllı ev ürünü
  • HomePod mini 2

Çipler

  • U3
  • M5 Pro/Max/Ultra
  • M6
  • A20/A20 Pro
  • S11

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Apple'ı çok yoğun bir dönem bekliyor. Bu ürünlerin neredeyse hepsinin 2026'da tanıtılmasını bekliyoruz. Liste normalde daha uzun ancak biz 2026'da tanıtılmasını beklediklerimizi verdik. Baktığımızda Apple'ı yeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone, yepyeni MacBook'lar, akıllı ev ürünleri ve çok daha fazlasının geleceğini görebiliyoruz.

Apple'ın Akıllı Ev Ürününün Özellikleri Ortaya Çıktı! Evinizde Bir Asistanınız Olacak Apple'ın Akıllı Ev Ürününün Özellikleri Ortaya Çıktı! Evinizde Bir Asistanınız Olacak
Apple iPhone Ipad

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Çıktığında Gişede Batan Ancak Zamanla Kült Olmayı Başaran Filmler

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

Aralık 2025 Chery Fiyat Listesi: Yeni Tiggo8 ile Tiggo7, Çok Uygun Fiyatlarla Satışta!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim