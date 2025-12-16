Apple'ın 2026'da Tanıtmayı Planladığı Tüm Ürünler Ortaya Çıktı (Evet, Katlanabilir iPhone Geliyor)

Apple'ın önümüzdeki yıllarda tanıtmayı planladığı her şey sızdırıldı. Biz de 2026'da şirketin duyurmasını beklediğimiz ürünleri sizler için derledik.

2025 yılının sonuna gelirken artık teknoloji dünyasında gözler 2026’ya çevrilmiş durumda. Öyle ki önümüzdeki yıl da duyurularla dolup taşacak. En merak edilen konulardan biri de dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın önümüzdeki sene ne tanıtacağı. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme var.

Yeni ortaya çıkan ve MacRumors tarafından bir sızıntı, Apple’ın önümüzdeki birkaç yılda tanıtacağı her şeyi gözler önüne serdi. Listede ürünlerden çiplere kadar her şey bulunuyor. Eğer iddia doğruysa 2026 yılı ve ötesi Apple meraklıları için harika bir yıl olacak.

Apple’ın 2026’da tanıtacağı tüm ürünler

iPhone’lar

iPhone

iPhone Air 2

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

Katlanabilir iPhone

iPad'ler

iPad 12

M4 iPad Air

Mac'ler

A18 işlemcili uygun fiyatlı MacBook

M5 Pro/Max MacBook Pro

M5 MacBook Air

M5 MacBook Studio

M5 Mac mini

M6 14 inç MacBook Pro

M6 Pro/Max MacBook Pro

Giyilebilir ürünler

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

Diğer ürünler

AirTag 2

Apple Studio Display 2

Apple TV

Yeni bir akıllı ev ürünü

HomePod mini 2

Çipler

U3

M5 Pro/Max/Ultra

M6

A20/A20 Pro

S11

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere Apple'ı çok yoğun bir dönem bekliyor. Bu ürünlerin neredeyse hepsinin 2026'da tanıtılmasını bekliyoruz. Liste normalde daha uzun ancak biz 2026'da tanıtılmasını beklediklerimizi verdik. Baktığımızda Apple'ı yeni bir kategoriye sokacak katlanabilir iPhone, yepyeni MacBook'lar, akıllı ev ürünleri ve çok daha fazlasının geleceğini görebiliyoruz.