Apple'ın 2028 yılına kadar piyasaya süreceği iPad ve MacBook'lara ilişkin yol haritası sızdırıldı. 2025, Apple için sönük geçecek ancak sonrasında işler karışacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenilir bir kaynak, Apple'ın 2022 ila 2028 yılları arasındaki yol haritasını sızdırdı. iPad ile MacBook'lar için geçerli olan bu yol haritası, Apple'ın geleceğe yönelik planlarını gözler önüne seriyor. Bu arada; sızdırılan yol haritasının 2022-2024 kapsayan bölümünün doğru olduğunu belirtelim.

Paylaşılan yol haritasına baktığımızda Apple'ın 2025 yılını sessiz geçireceğini görüyoruz. Ancak 2026 ve sonrası, oldukça hareketli geçecek. Zira bu yol haritasına göre 2026 yılında, yuvarlak köşelere sahip 8.4 inç boyutlu 60 Hz'lik ekranı olan iPad mini ile tanışacağız. Bunun hemen ardından da MacBook Pro'nun ekran boyutunun biraz büyüyeceğini göreceğiz. MacBook Pro, 2026'da 14.3 inç ve 16.3 inç boyutlara sahip olacak. Bu ekranlar delikli bir yapıya sahip olacak ve 10-120 Hz arası değişken tazeleme oranına sahip olacak.

İşte Apple'ın sızdırılan yol haritası:

Apple, 2027 yılında iPad Air ile ilgili radikal değişiklikler yapacak. Bu bağlamda; LCD'den OLED ekrana geçiş yapılacak ve ekran boyutları da 11 inç ve 13 inç olarak revize edilecek. Ancak Apple'ın burada tazeleme oranına takılacağını görüyoruz. Zira 2027 model iPad Air'ın ekranı, 60 Hz tazeleme oranına ev sahipliği yapacak.

Takvimler 2028 yılını gösterdiğinde ise Apple, bomba bir haberle karşımıza çıkacak. Firmanın ilk katlanabilir ekranlı ekranlı ürünü, 2028'de tüketici ile buluşacak. Bu ekran OLED yapıda ve 18.8 inç boyutunda olacak. Öte yandan; aynı yıl 11 ve 13 inç ekranlı yeni iPad Pro'yu, 13.8 inç ve 15.5 inç ekranlı yeni MacBook Air ile de tanışma imkânı yakalayacağız.