Tim Cook, Apple'ın yapay zekâ özellikleri "Apple Intelligence" ile ilgili konuştu. Apple CEO'suna göre Apple Intelligence, hiçbir zaman ücretli olmayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, şirketin yapay zekâ özelliklerini tanımlayan "Apple Intelligence" ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tim Cook'un açıklamasına göre Apple Intelligence, her zaman ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Üretsel yapay zekâ, hayatımızı büyük ölçüde değiştirdi. Ancak bu konudaki en önemli tartışmalardan bir tanesi, üretsel yapay zekâ özellikleri için ücret istenip istenmeyeceği ile ilgiliydi. Hatta daha önce bazı sektör kaynakları, Apple ve Samsung gibi devlerin yapay zekâ özellikleri için ücret talep edebileceklerini ileri sürmüşlerdi. Tim Cook, bu meseleyi Apple cephesinde kapatmış oldu.

Tim Cook'un Apple Intelligence açıklaması şöyle:

Apple Intelligence için ücret almayı hiç düşünmedik. Bunu bir nevi çoklu dokunmatik ekran olarak görüyoruz. Bu özellik, akıllı telefon devrimini ve modern tableti mümkün kılmıştı.

Tim Cook'un yaptığı açıklama oldukça sevindirici. Ancak bu açıklamanın bir gün değişebileceği olasılığını da unutmamak gerek. Mesela Apple, bazı üretsel yapay zekâ özelliklerini reklamlar ile doldurabilir, bundan kurtulmak isteyen kullanıcıların da ödeme yapmasını isteyebilir. Bu tür olasılıkları göz ardı etmemek gerekiyor.