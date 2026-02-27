Apple Açıkladı: Önümüzdeki Hafta Şov Yapacak! (Her Gün Yeni Ürün Tanıtılacak)

Apple CEO'su Tim Cook, 4 Mart'ta gerçekleştireceği etkinliği konusunda yeni açıklamalar yaptı. Beklendiği gibi şirketin yalnızca 4 Mart'ta değil, direkt o hafta başı itibarıyla duyurularına başlayacağı görüldü.

Apple, yakın zamanda yaptığı bir açıklamada 4 Mart 2026 tarihinde bir etkinklik düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu etkinlik kapsamında da birçok yeni Apple ürününün gelmesini bekliyorduk. Şimdi ise şirketin CEO’sundan bu konuya ilişkin yeni açıklamalar geldi.

Apple CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açıklamalar Apple’ın sadece 4 Mart’ta değil, önümüzdeki hafta başından ortasına kadar bizi duyuruya boğacağını ortaya koydu. Öyle ki şirket, her gün ürün tanıtacak gibi görünüyor.

Pazartesiden itibaren her gün yeni Apple ürünleri göreceğiz

Tim Cook tarafından yapılan paylaşıma baktığımızda CEO’nun “Önümüzde büyük bir hafta var. Her şey pazartesi sabahı başlıyor!” ifadelerini kullandığını görüyoruz. Bu da şirketin sadece 4 Mart değil, önümüzdeki hafta her gün ürün tanıtacağı anlamına geliyor. Beklentiye göre 2 Mart’tan 4 Mart’a kadar 3 gün boyunca yeni Apple ürünlerinin lansmanları gerçekleşecek.

Peki hangi ürünleri göreceğiz? Apple’ın en az 5 adet ürünü önümüzdeki hafta tanıtacağı söyleniyor. Bunlar arasında çok büyük ihtimalle uygun fiyatlı MacBook modeli, iPhone 17e’nin olduğunu göreceğiz. Diğerleri ise M4’lü iPad Air, M5’li MacBook Air, M5 Pro ve Max’li MacBook Pro’lar olabilir. Henüz kesin bir şey söylemek mümkün değil. Aşağıda tanıtılması muhtemel ürünleri listeledik. Bunlardan bazılarının geldiğini göreceğiz.

Apple’ın önümüzdeki hafta boyunca tanıtabileceği ürünler