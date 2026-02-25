Tümü Webekno
OLED Ekranlı Yeni MacBook'ların iPhone Benzeri Dinamik Ada'yla Geleceği İddia Edildi

Yeni bir iddiaya göre Apple'ın yakında tanıtacağı OLED ve dokunmatik ekranlı MacBook Pro modellerinde iPhone benzeri Dinamik Ada yer alacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, farklı farklı kategorilerden ürünleriyle karşımıza çıkıyor ve bu ürünler büyük ilgi görüyor. MacBook dizüstü bilgisayarlar da şüphesiz bunlardan biri. Şirketin her yıl bu cihazlara yepyeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye başladığını görüyorduk.

Bu iyileştirmelerden biri de ekran tarafında olacaktı. Öyle ki uzun yıllardır söylenenlere göre Apple, OLED ekranı MacBook modellerini çıkarmaya hazırlanıyor. Şimdi gelen bir sızıntı ise bu modellerde dikkat çeken bir özellik olacağını gösteriyor.

Dinamik adalı, dokunmatik ekranlı MacBook’lar geliyor

OLED ekranlı MacBook modellerinin dokunmatik bir ekrana sahip olacağı da bir süredir ortalıkta dolaşan söylentiler arasındaydı. Şimdi ise en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman, bu bilgisayarlar hakkında daha fazla detayı bizlerle buluşturdu.

Gurman’ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Apple’ın OLED ekranlı dokunmatik MacBook modellerinde iPhone’lardakine benzer bir “Dinamik Ada” da göreceğiz. Dinamik Ada, iPhone 14 Pro ile tanıtılan ve o günden beri her iPhone’un ekranında olan bir özellik. Ekranın üst kısmında gördüğünüz pil şeklini alan kısım. Bilgi ve uyarı göstermek için kullanılıyor ve iPhone kullanıcıları tarafından seviliyor.

İddiaya göre MacBook’ların “Dinamik Ada”sı, iPhone’lardakine kıyasla daha küçük olacak. Muhtemelen iPhone’da olduğu gibi interaktif, bilgi ve uyarı gösteren bir özellik olacağını söyleyebiliriz.

Yıllar Süren Bekleyiş Bitiyor! OLED Ekranlı MacBook Pro'nun Ne Zaman Tanıtılacağı Sızdırıldı Yıllar Süren Bekleyiş Bitiyor! OLED Ekranlı MacBook Pro'nun Ne Zaman Tanıtılacağı Sızdırıldı

Yeni MacBook Pro’ların 14 ve 16 inç olarak gelmesini bekliyoruz. Gurman’a göre cihazlar OLED ve dokunmatik olmalarına rağmen büyük oranda şu anki modellere benzeyecek. Apple’ın kullanıcı arayüzünü daha dinamik olması ve dokunmatik ile daha uyumlu olması için iyileştireceği de belirtilmiş. Cihazların bu yılın sonuna doğru tanıtılması bekleniyor.

