Apple, 4 Mart'ta Yeni Etkinlik Düzenleyecek: İşte Tanıtılması Muhtemel Ürünler!

Apple'ın 4 Mart'ta yeni ve büyük bir etkinlik düzenleyeceği ortaya çıktı. Peki bu etkinlikte hangi ürünleri göreceğiz?

Apple, 4 Mart'ta dikkat çekici bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor ancak bu kez alışılmış adres olan Apple Park yerine, etkinlik New York’ta düzenlenecek. Aynı saatlerde Londra ve Şanghay’da da basın buluşmaları yapılacak.

Davetiyede yalnızca “You’re invited” (Davetlisiniz) ifadesi ve sarı, yeşil ve mavi renkli parçalara bölünmüş özel bir Apple logosu yer alıyor. Etkinliğin içeriğine dair resmî bir ipucu verilmezken, şimdiden birtakım iddialar sektörü ele geçirmiş durumda.

Etkinlikte hangi ürünler tanıtılacak?

Bloomberg’den Mark Gurman’ın daha önceki açıklamalarına göre Apple’ın önümüzdeki haftalarda A18 Pro çipli uygun fiyatlı bir MacBook tanıtması bekleniyor.

Ayrıca yeni MacBook Air, MacBook Pro ve Mac ekran modellerinin de sahneye çıkabileceği konuşuluyor. Yeni MacBook'un dışında tanıtılması beklenen ürünler ise şöyle;

Yeni iPhone 17e

Güncellenmiş giriş seviyesi iPad

M4 işlemcili iPad Air

Yapay zekâ destekli yeni nesil Siri ön gösterimi

Davetiyedeki renkli logo ne anlama geliyor?

Davetiyedeki sarı, yeşil ve mavi tonlar, söylentilere göre yeni uygun fiyatlı MacBook’un renk seçeneklerine işaret ediyor. Apple’ın son dönemde daha canlı ve genç kitleye hitap eden tasarım dili düşünüldüğünde bu detay oldukça önemli.

Peki sizin beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.