ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, kendi 6G teknolojisini hayata geçirmek için yeni mühendisler arıyor. San Diego ve Silikon Vadisi'ndeki pozisyonlar için verilen iş ilanları, şirketin 6G konusunda vites artırdığını gösteriyor.

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geleceğin iPhone'larında yer alacak teknolojiler için hız kesmeden çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 6G teknolojisine yoğunlaşan şirket, 6G'yi hayata geçirebilmek için yeni mühendisler arıyor.

ABD'li üretici, 5G teknolojisine ilk kez birkaç ay önce piyasaya sürülen 2020 model iPhone 12 serisinde yer vermişti. Bu anlamda Android rakiplerinin bir hayli gerisinde kalan şirket, görünüşe göre 6G teknolojisinde hızlı davranmak istiyor.

Apple, 6G teknolojisinin geliştirilmesi için yeni iş ilanları yayınladı:

Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple, 6G'yi geliştirmek için Silikon Vadisi ve San Diego'da çalışacak mühendisler arıyor. Söz konusu iş ilanında, "Gelecekteki Apple ürünleri üzerinde derin bir etkisi olacak yeni nesil kablosuz teknolojiyi üretmek için benzersiz ve ödüllendirici bir fırsata sahip olacaksınız. Bu görevde, önümüzdeki on yıl içinde ezber bozan yeni nesil radyo erişim teknolojileri yaratmaktan sorumlu, son teknoloji bir araştırma grubunun merkezinde olacaksınız" ifadelerine yer verildi.

Apple, Qualcomm'a olan bağımlılığını daha da azaltmak için kendi 5G modemlerini kendi bünyesinde geliştirmeye başlamıştı. Bu yolda şirketin 5G teknolojisinden 100 kat daha hızlı olacağı söylenen 6G geliştirmelerine başlaması, üçüncü taraf şirketlere olan bağlılığı en aza indirme planının bir sonraki aşaması olarak görülüyor.

Sonuç olarak yayınlanan raporlar, 5G teknolojisinde geç kalan Apple'ın 6G için vites artırdığını ortaya koyuyor. Ancak yine de bu çabaların uzun yıllar boyunca kullanıcılarla buluşmayabileceğini de unutmamak gerekiyor.