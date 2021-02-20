Twitch, Metallica'nın BlizzCon Performansına Sansür Uyguladı

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından Twitch, ünlü heavy metal grubu Metallica'nın BlizzCon performansına sansür uyguladı. Metallica'nın kendi şarkısını telif hakları nedeniyle Twitch'te çalamaması, sosyal medyanın da diline düştü.

Blizzard Entertainment'ın her yıl düzenlenen oyun konferansı BlizzCon, dün gece düzenlenen açılış töreniyle başladı. Diablo, Starcraft, World of Warcraft ve Heathstone gibi Blizzard oyunlarına dair en yeni gelişmelerin paylaşıldığı etkinlikte sahne alan isimlerden biri de ünlü heavy metal grubu Metallica'ydı.

Planlarda Metallica'nın BlizzCon'a özel bir performans sergilemesi vardı ancak Twitch, DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) nedeniyle ünlü grubun performansını sansür uygulayarak mahvetti. Twitch'in sansür uygulaması birçok kişinin tepkisini çekmekle beraber sosyal medyanın da diline düştü.

Twitch'in Metallica'nın performansına sansür uyguladığı anlar:

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BlizzCon canlı yayınında sırasında yaşanan bu olayda Metallica, etkinliğe özel performansını sergilemek üzere sahne alıyor. Bu sıralar başı telif haklarıyla dertte olan Twitch ise muhtemelen Blizzard'ın sahte bir DMCA bildirimi nedeniyle engellenmesini önlemek için şarkının tam ortasında sansür uyguluyor ve fonda 8 bit bir müzik çalıyor.

Twitch'in tüm zamanların en popüler rock gruplarından birinin performansına böyle bir sansür uygulaması, üstelik bunu bir zil sesiyle yapması, sosyal medyanın da diline düştü. Birçok kullanıcı, Metallica'nın kendi şarkısını Twitch'te telif hakları nedeniyle çalamamasını saçma ve komik bulurken, bazıları ise uygulanan sansür nedeniyle Twitch'e öfkeliydi.

Peki, siz Twitch'in olası telif hakkı ihlalleri nedeniyle Metallica'nın performansına sansür uygulaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.