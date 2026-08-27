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Apple'ın 9 Eylül'deki Lansmanında Tanıtacağı Tüm Ürünler: Katlanabilir iPhone ve Dahası Geliyor!

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Apple, 9 Eylül'de bu yılki iPhone lansmanını gerçekleştirecek. Tanıtılacak ürünleri sizler için derledik.

Apple'ın 9 Eylül'deki Lansmanında Tanıtacağı Tüm Ürünler: Katlanabilir iPhone ve Dahası Geliyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yaptığı resmî duyuruyla bu yılki iPhone lansmanını 9 Eylül Çarşamba günü TSİ 20.00’de gerçekleştireceğini açıkladı. Hâliyle de şimdiden teknoloji dünyasında heyecan tavan yapmış durumda. Peki Apple, 9 Eylül’deki etkinliğinde neler tanıtacak?

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Bu içeriğimizde APple’ın 9 Eylül günü düzenleyeceği lansamnında tanıtmasını beklediğimi tüm ürünleri ve yapacağı duyuruları sizler için derliyoruz. Şirketin en büyük etkinliği olduğu için tabii ki dolu dolu geçecek. Ancak önceki yıllardan önemli farklar da olacak. Gelin detaylara bakalım.

İçerikten Görseller

Apple'ın 9 Eylül'deki Lansmanında Tanıtacağı Tüm Ürünler: Katlanabilir iPhone ve Dahası Geliyor!
Ekran Resmi 2026-08-27 06.36.45
ihp

Apple’ın 9 Eylül’de tanıtacağı neredeyse kesin olan ürünler

Ekran Resmi 2026-08-27 06.36.45

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Ultra (katlanabilir iPhone)
  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4
  • AirPods 5

Apple, iPhone 18 Pro modellerinin yanı sıra uzun yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonunu da resmen bizlerle buluşturacak. Cihazın Galaxy Z Fold 8 gibi iPad mini benzeri geniş ekranlı bir yapıda olmasını bekliyoruz. İkili arka kamera, Face ID yerine Touch ID parmak izi gibi özellikleri olacak. Fiyatının da 2000 dolar veya üstünde olması bekleniyor.

Standart iPhone 18 tanıtılmayacak

ihp

Apple’ın bu yılki bir diğer büyük değişikliği standart iPhone modeli tanıtmayacak olması. Normalde Pro’larla birlikte düz modeller de gelirdi. Ancak bu yıl iPhone 18 serisinden sadece iPhone 18 Pro ve Pro Max eylül lansmanında tanıtılacak. Düz iPhone 18, 2027’nin başlarında gelecek.

Düşük de olsa gelme ihtimali bulunan diğer ürünler

  • iPad mini
  • M6 iMac
  • Kameralı AirPods
  • HomePod mini
  • Yeni ev cihazı
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