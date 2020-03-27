Apple 3200 TL'lik İki Uygulamayı 90 Günlüğüne Ücretsiz Yaptı

Apple, toplam değeri 500 dolar olan Final Cut Pro X ve Logic Pro X’i 90 gün boyunca ücretsiz yaptığını açıkladı. Final Cut Pro X halihazırda ücretsiz olmuşken, Logic Pro X en kısa zamanda ücretsiz sürümüyle karşımıza çıkacak.

Apple, koronavirüs nedeniyle evine kapanan milyarlarca insanı memnun etmek için yeni bir duyuru yaptı. Şirket, video düzenleme yazılımı Final Cut Pro X ve müzik düzenleme yazılımı Logic Pro X’i, 90 gün boyunca ücretsiz yaptığını duyurdu. Final Cut Pro X’i ücretsiz sunmaya başlayan şirket, önümüzdeki günlerde de Logic Pro X’i kullanıcılarına ücretsiz olarak dağıtacak.

Koronavirüs, ülkemiz dahil dünya genelinde pek çok insanın evlerine kapanmasına neden oldu. Kiminin okulu kiminin işi tatil edilirken, insanlar evde oturmaktan haliyle sıkılmaya başladılar. Apple’ın 90 gün boyunca ücretsiz yaptığı bu iki uygulama, insanların farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine yarayacak. Apple konuyla ilgili yaptığı duyuruda, “Evinde duran ve ustalaşmak için yeni şeyler arayan müşterilerimizin bu ücretsiz uygulamalara şans vereceklerini umuyoruz” dedi.

Final Cut Pro X, zaten 30 günlük bir deneme süresine sahipti, ancak Logic X Pro için ücretsiz deneme sürümü ilk kez yapılıyor. Apple’ın yaptığı açıklamaya göre halihazırda Final Cut Pro X’in 30 günlük deneme sürümünü kullanan kullanıcılar da yeni 90 günlük ücretsiz sürümü kullanabilecekler.

Pek çok firma uygulamalarını ücretsiz yapıyor

Apple dışında pek çok şirket uygulamalarını ücretsiz olarak sunuyor. Örneğin Avid’in müzik yazılımı Pro Tools da 90 günlük ücretsiz bir sürüm yayınladı. Bunun dışında gitar dersleri veren Fender Play’de de 90 günlük ücretsiz sürüm söz konusu.

Apple’ın 90 günlük deneme sürümü verdiği Final Cut Pro X’in fiyatı 300 dolarken Logic Pro X’in fiyatı ise 200 dolar. Bu iki yazılımın güncel kura göre fiyatına baktığımızda 3200 TL’lik bir meblağ karşımıza çıkıyor. Eğer sizler de evde oturmaktan sıkıldıysanız, Apple’ın sunduğu bu uygulamalara göz atabilirsiniz.