Apple, bir süredir beta test aşamasında olan macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı. Hata düzeltmelerinin, iyileştirmelerin ve yeni özelliklerin bulunduğu güncellemede en dikkat çeken özelliklerden biri de zamanla senkronize şarkı sözleri oldu.

Apple, macOS Catalina 10.15.4 güncellemesini yayınladı. Güncelleme; iCloud Drive dosya paylaşımı, Ekran Süresi limiti, Apple Music'te zamanla senkronize şarkı sözleri ve daha birçok yenilik içeriyor. Apple'ın yayınladığı yeni sürüm, tüm bunların yanında Mac'lerin daha stabil ve daha güvenli hâle gelmesini sağlıyor. Gelin yeniliklere birlikte göz atalım. macOS Catalina 10.15.4 ile gelen tüm yenilikler: Finder yenilikleri: Finder üzerinden iCloud Drive dosya paylaşımı.

Dosyalarınıza sadece belirttiğiniz kişilerin ya da herkesin girebilmesini sağlayan denetimler.

Dosyalarda kimlerin değişiklik yapabileceğini, kimlerin dosya yükleyebileceğini, kimlerinse sadece dosyalara bakıp indirebileceğini ayarlamanızı sağlayan izinler. Ekran Süresi yenilikleri: Çocuğunuzun kimlerle iletişim kurabileceğini kontrol etmenizi sağlayan iletişim limitleri.

Çocuğunuz için müzik videolarının kontrolü. Music yenilikleri: Apple Music'te zamanla senkronize olan şarkı sözleri ve şarkının sözlerinde istediğiniz kısma tıklayarak o kısmı dinleme. Safari yenilikleri: Chrome'da bulunan şifrelerinizi iCloud'a aktarmanızı ve Apple cihazlarınızda şifre kısmının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan bir seçenek.

Seçilen sekmenin sağındaki tüm sekmeleri kapama ve aynı sekmeden bir tane daha açma kontrolü.

Uyumlu bilgisayarlarda Netflix içeriklerini HDR oynatma imkânı. App Store ve Apple Arcade yenilikleri: Evrensel Satın Alma desteğiyle bir defa satın alınan uygulamanın iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV üzerinde de kullanılmasını sağlamak.

Arcade sekmesinden son oynadığınız Arcade oyunlara ulaşabilir; iPhone, iPod touch, iPad, Mac ve Apple TV platformlarının herhangi birinden oynamaya devam edebilirsiniz. Apple Pro Display XDR yenilikleri: Özelleştirilmiş referans modları. Erişilebilirlik yenilikleri: Baş hareketleriyle fare imlecini kontrol etme özelliği. İLGİLİ HABER Apple Pro Display XDR ve iMac'in Birleştirildiği Konsept Tasarım (Video) Hata düzeltmeleri ve diğer geliştirmeler: HDR10 uyumlu üçüncü parti ekranlara ve TV’lere Yüksek Dinamik Aralık Çıkışı.

OAuth kimlik doğrulama desteği.

CalDav geçiş desteği.

Karanlık mod aktifken kopyalanmış metnin görünmemesi hatasının düzeltilmesi.

Safari’de CAPTCHA doğrulamasıyla alakalı bir sorunun düzeltilmesi.

Hatırlatıcıların tamamlanmış hatırlatmaları tekrar göndermesi sorununun düzeltilmesi.

LG UltraFine 5K ekranın uykudan uyandıktan sonra oluşan bir sorununun düzeltilmesi.

Kaynak : https://www.iclarified.com/75084/apple-releases-macos-catalina-10154-with-icloud-drive-folder-sharing-screen-time-communications-limits-more

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