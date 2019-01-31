ABD'de Apple'a 'Casus FaceTime' Davası Açıldı

Birkaç gündür iPhone'larda bulunan bir bug teknoloji dünyasını meşgul ediyordu. ABD'de bir başsavcı duruma kayıtsız kalmayarak Apple'a soruşturma açtı.

New York Başsavcısı Letitia James, birkaç gündür teknoloji dünyasına bomba gibi düşen Apple FaceTime açığı ile ilgili soruşturma başlattı. Geçtiğimiz ay içerisinde iPhone'un 'Live Listen' özelliği konusunda yaşanan 'casus mikrofon' tartışmaları dahi bitmemişken, Apple şimdi de FaceTime ile cebelleşmek durumunda.

New York Başsavcısı Letitia James, geçtiğimiz günlerde patlak veren ve FaceTime ile aramanızı dahi yanıtlamamış birinin sesini dinleyebilmenize sebep veren açıkla ilgili soruşturma başlattı. Apple'ın yaşanan soruna müdahale etmekte geç kalması ve sonraki süreçte kullanıcıları bilgilendirmek yerine olayı ört bas etmeye başlaması, soruşturmanın açılma sebebi için ana unsurlar olarak gösteriliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo’nun geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili endişelerini belirtmesi sonrasında olay gittikçe büyümüştü.