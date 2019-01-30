Apple, FaceTime'daki sorun sebebiyle davalık oldu. Davada şirketi zor duruma düşürecek şey ise Apple'ın bu hatanın daha önce farkında olduğuna dair kanıt bulunması.

ABD’li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan FaceTime bug’ı yüzünden davalık oldu. Courthouse News’un salı günü yaptığı habere göre, Houston’lı bir avukat olan Larry D. Williams II, bu hatanın kişilerin özelini gizlice dinlemeye sebep olduğunu savunarak dava açtı.

Davaya göre Williams, iPhone’unu yanlış kullanmamasına rağmen FaceTime’daki hatanın kayıt yapmaya izin verdiğini söyledi. Ayrıca davacının iddiasına göre, Apple ikazlarında başarısız oldu. Williams, Apple’dan “ürün yükümlülüğü, ihmal, garanti ve yanlış beyan” iddiasıyla tazminat istiyor.

Apple’ın Mashable’a söylediğine göre, şirket bu sorunun farkına 28 Ocak’ta vardı ve ertesi gün FaceTime’ı devre dışı bıraktı, ayrıca bu hatayı da etkisiz hale getirdi. Şirket, bu sorunun bu hafta çözülmesini bekliyor ancak, Apple’ın bu hatanın farkına 20 Ocak’ta vardığına dair kanıtlar da bulunuyor.

Tüm bu olanlardan sonra şirketin bu konuyla ilgili daha fazla davayla karşı karşıya kalması işten bile değil.