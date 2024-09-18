Apple, daha önce verdiği sözü tuttu ve ABD sınırları içerisinde işlemci ürettirmeye başladı. TSMC, A16 işlemcinin üretimine resmen başladı.

ABD merkezli teknoloji devi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, bir ilke imza attı ve A16 olarak isimlendirdiği çipleri Amerika'da ürettirmeye başladı. TSMC, Apple için Tayvan dışında da çip üretimi yapmaya başlamış oldu.

Apple, daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, çip üretimini ABD'ye taşımak istediğini zaten dile getirmişti. TSMC'nin Arizona'da bulunan fabrikası, bu isteği kabul etti. Edinilen bilgilere göre fabrikanın bir bölümü, önemli sayıda A16 işlemci üretmek için çalışmalara başlamış durumda.

Peki Apple, A16 işlemciyi ne yapacak?

Burada dikkatinizi çeken bir husus, A16 işlemcinin iPhone 14 ile hayatımıza girmiş olması olabilir. Burada şöyle bir mesele var; A16 işlemci, iPhone 15 ile iPhone 15 Plus'ta kullanılmaya devam ediyor. Şirket ayrıca iPhone SE 4 üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu işlemci, gelecek yılın başlarında duyurulması beklenen yeni iPhone SE'ye hayat verebilir. Şirket belki de A16 ile çalışacak bir iPad planlıyordur.

Apple ve TSMC konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Ancak bu açıklama için henüz erken olduğuna inanılıyor. Fabrikanın seri üretime geçmesi ile Apple'ın, konuyla ilgili bir duyuru yapması bekleniyor.