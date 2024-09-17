Yakın zamanda iPhone 16 modellerini tanıtan Apple, iPhone 17 Pro'da yepyeni işlemciler ile gelecek.

Teknoloji ilerledikçe işlemcilerin boyutları ve çiplerin mimarileri de gittikçe küçülüyor. Artık pek çok akıllı telefonda 3nm mimarisi ile üretilmiş olan çipleri görüyoruz. Apple ise gelecek yılın Pro modellerinde 2nm işlemcilere geçecek gibi duruyor.

Apple'ın hangi modellerde 2nm işlemciyi kullanacağı kesin değil ancak bu durum Apple'dan ziyade TSMC ile ilişkili gibi duruyor. Zira çeşitli kaynaklardan gelen haberlere göre Cupertinolu dev, üreticinin kısıtlı 2nm üretim sisteminden çıkabilecek tüm çipleri şimdiden rezerve etmiş durumda. Yine de kısıtlı olan bu işlemci sayısı nedeniyle 2nm mimari ilk aşamada sadece iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te yer alacak.

Yeni ürünün demosu hazır!

Tayvan'dan gelen haberlere göre TSMC yeni çipleri için bir demo bile hazırladı. Öte yandan bu demo çipin hazır olduğu anlamına gelmiyor. Öncelikle çipin akıllı telefonlarda kullanılabilir hâle getirilmesi gerekiyor. Bunun için de çeşitli tedarikçilerden ekipman, hammadde, silikon, elektronik tasarım otomasyonu gibi konularda yardım alınması gerekiyor.

2nm'lik çiplerin üretim hattı şu anda Baoshan fabrikasında üretime hazır durumda ve gelen haberlere göre içinde bulunduğumuz çeyrekte üretim başlayacak. TSMC'nin N2 mimariyle ürettiği çipleri ilk olarak Apple ve NVIDIA'ya satması bekleniyor. Böylece bu firmalar, Samsung ve Intel ile olan mücadelelerinde önde kalabilecekler.