Apple'ın Ücret Politikası Değişti: İşte Bilmeniz Gerekenler

Apple, App Store ücretlendirme politikasında değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre uygulamalara belirli koşullarda yapılacak zamlar için abonelik yenilemeye ihtiyaç olmayacak. Kullanıcı direkt olarak yeni fiyattan ödeme yapmaya başlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, App Store politikalarında küçük ama bir o kadar da etkili bir değişiklik yaptığını duyurdu. Şirketin internet sitesi tarafından yapılan açıklamalarda, bundan sonra aktif aboneliklerde yaşanacak her fiyat artışı için kullanıcı onayının alınmayacağı belirtildi. Ancak kullanıcı onay vermeden uygulanacak fiyat değişikliklerinin bazı sınır ve koşulları olacak.

Apple'ın eski politikası oldukça netti. Kullanıcı, satın aldığı bir aboneliğin fiyatı değiştiğinde bilgi alıyor, 1 kuruşluk bir fark olsa bile aboneliğini yeniliyordu. Şimdiyse böyle bir şey olmayacak. Artık belirli bir seviyeye kadar olan zamlar için kullanıcı onayı olmayacak. Kullanıcılar, fiyat değişikliğinden "haberdar bile olmadan" güncel fiyatları ödemeye başlayacaklar. Bu durum kamuoyunda bazı tartışmalara yol açabilir gibi görünüyor.

Apple neden böyle bir karar aldı?

Apple'ın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre böyle bir karar alınmasının nedeni, kullanıcıların aktif aboneliklerini farkında olmadan kaybetmeleri. Apple'a göre kullanıcılar, eski düzende kendilerine bildirim veya mesaj gönderiliyor olsa da bu bilgilendirmeleri atlıyorlar ve bir hizmet için aboneliklerini kaybediyorlardu. Çünkü manuel olarak abonelik yenilemesi yapmıyorlardı. İşte Apple, bunun önüne geçebilmek için politika değişikliğine gittiğini beyan ediyor.

Apple'ın yeni politikası gereği bilgilendirme yapmayacağı zam tutarları şöyle:

Apple'ın açıklamasına göre geliştiriciler, yıllık abonelik ücretinin yüzde 50'si (zammın üst limiti 50 dolar) ya da aylık abonelik ücretinin yüzde 50'si (zammın üst limiti 5 dolar) için yapacakları zamlarda kullanıcılardan onay almayacaklar. App Store, mevcut aboneliği otomatik olarak yenileyecek ve kullanıcı, abonelik hakkını kaybetmeden satın aldığı hizmeti kullanmaya devam edebilecek. Apple, otomatik yenileme kapsamındaki zamların yılda bir kezle sınırlı olması ve yerel yasalara uygun olması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde yine kullanıcının onayına ihtiyaç duyulacak. Peki bu durum Türkiye'deki iPhone sahipleri için ne anlam ifade ediyor?

Türkiye'deki iPhone sahipleri için otomatik yenileme limitleri nasıl oldu?

Apple, dolar kullanmayan ülkelerde uluslararası kur değerini kullanmak yerine kendi belirlediği limitleri kullanıyor. Buna da "tier" deniyor. Örneğin, Apple'ın resmi açıklamasına göre App Store'daki 10 dolarlık bir uygulama, Türkiye'de 169,99 TL'ye satın alınabiliyor. Yani Apple'ın dolar/TL paritesi 16,99'a sabitlenmiş durumda. App Store için alınan karar Türkiye'de birebir uygulanırsa, kullanıcıların karşılaşacakları durum şu şekilde olacak:

Aylık abonelik ücretinin yüzde 50'sine (üst zam limiti 84,99 TL) kadar olan zam için otomatik yenileme yapılacak .

. Yıllık abonelik ücretinin yüzde 50'sine (üst zam limiti 849,99 TL) kadar olan zam için otomatik yenileme yapılacak.

Apple'ın dolar/TL paritesi tablosuna ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.