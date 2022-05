Apple, saniyeler içerisinde ödeme yapılmasına imkan tanıyan "Tap to Pay" özelliğini Apple Park'ta test etmeye başladı. İki iPhone arasında hiçbir ek donanıma ihtiyaç duymadan para göndermeye yarayan özellik, yakın bir gelecekte lansman yapabilir gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir süredir "Tap to Pay" isimli bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu özellik, temelinde temassız ödeme teknolojilerine dayanıyor. Tap to Pay sayesinde iki iPhone arasında para aktarımı yapmak yalnızca birkaç saniye sürecek. Twitter'da paylaşılan bir video, Apple'ın bu özelliği ABD'deki Apple Park'ta test etmeye başladığını gözler önüne seriyor.

Tap to Pay özelliği, yalnızca iki kullanıcı arasında kullanılan bir sistem değil. Apple mühendisleri, Tap to Pay'i bir ödeme yöntemi olarak sunmaya çalışıyorlar. Örneğin bir mağazaya girdiniz ve birkaç parça bir şey aldınız. Tap to Pay sayesinde kredi kartı ile uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. iPhone‌‌ XS veya daha yeni bir akıllı telefona sahip olan kullanıcılar, Tap to Pay özelliği ile ödemeyi saniyeler içerisinde gerçekleştirebilecekler.

Tap to Pay şu an için yalnızca ABD'de kullanılabiliyor

Apple'ın ödeme hizmeti Apple Pay'in bir uzantısı olarak karşımıza çıkan Tap to Pay, şimdilik yalnızca ABD'deki tüketiciler tarafından kullanılabiliyor. Ancak şirket, özelliğin kapsamını genişletebilmek için çalışıyor. Farklı ülkelerde çeşitli ödeme sağlayıcılar ile iş birliği yapan Apple, bu iş birlikleri ile Tap to Pay'in ABD sınırlarından çıkmasını sağlayacak gibi görünüyor.

Apple, Tap to Pay özelliğinin çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynakları, Apple'ın iş birliklerini işaret ederek özelliğin bu yıl içerisinde ABD'nin büyük bir bölümünde kullanılabileceğini söylüyorlar. Özelliğin bir gün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor...

İşte Tap to Pay özelliğinin Apple Park'ta kullanıldığı o anlar: