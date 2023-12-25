Apple'ın sessiz sedasız yapay zekâ dil modelini yayımladığı anlaşıldı. Ekim 2023'te yayımlanan "Ferret" isimli geniş dil modeli, gelecekte iPhone ve Mac gibi Apple ürünlerinde karşımıza çıkabilir.

2023'te en çok konuştuğumuz gelişmeler, daha çok yapay zekâ ile ilgiliydi. Google, Microsoft ve OpenAI gibi teknoloji şirketleri, 2023 yılında birbirinden etkileyici yapay zekâ teknolojileriyle karşımıza çıktılar. Ancak bir şirket, yapay zekâ sektöründe daha sessiz kaldı. O şirket, tahmin edebileceğiniz üzere Apple'dı. Apple, şu ana kadar büyük bir yapay zekâ teknolojisi duyurmadı.

Ancak durumun çok da böyle olmadığı ortaya çıktı. Apple'ın, aslında Ekim 2023'te açık kaynak kodlu geniş dil modeli "Ferret"i yayımlamış olduğu anlaşıldı. Apple mühendisleri ile Columbia Üniversitesi bünyesinde çalışan araştırmacıların ortak projesi olan Ferret'in neden kamuya duyurulmadığının nedeni çok mantıklı.

Apple, Ferret için neden büyük bir lansman yapmadı?

Edinilen bilgilere göre Ferret'in amacı, son kullanıcının isteklerini yerine getirmek değil. Ekip, bu geniş dil modelinin ilk aşamada araştırmalar için kullanılmasını istedi. Bunun altında yatan neden de çok akıllıcaydı. Geniş dil modelini eğitmek için tonla veriye ihtiyaç duyan Apple, bu yöntemle araştırmacıların veri kütüphanesinden faydalanacaktı. Yani bunun için kaynak ayırması veya kullanıcı gizliliğini ihlal etmesi gerekmeyecekti.

Ferret'in yeteneklerini gösteren bir ekran görüntüsü:

Apple'ın yapay zekâ dil modelinin yetenekleri, yukarıdaki görüntüde örnekleniyor. Sol üstteki fotoğrafta belirlenmiş bir alan içindeki hayvanın ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi verebilen yapay zekâ, sol alttaki ikinci modelde ise görseldeki gibi bir yemeğin nasıl yapılabileceğini tüm detaylarıyla anlatıyor.

Ferret'in sessiz sedasız piyasaya sürülmüş olması, bu geniş dil modelinin ilerleyen süreçlerde iPhone ve Mac gibi Apple ürünlerine gelebileceği anlamına geliyor. Ancak Ferret'in bir iPhone'da tam olarak neler sunabileceğini konuşmak için henüz erken. Sektörün önde gelen kaynaklarına göre Apple, iOS 18 ile yapay zekâ destekli özelliklerini kullanıcılarla buluşturacak. WWDC 2024, bu işletim sisteminden neler bekleyebileceğimizi gün yüzüne çıkaracak.