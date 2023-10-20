Apple analisti Jeff Pu, üretken yapay zekâ araçlarının iPhone'lara ne zaman geleceğini açıkladı. Pu'nun iddiasına göre iOS 18, iPhone'lar için devrim niteliğinde olacak.

Yapay zekâ odaklı teknolojiler, özellikle de son dönemlerde hayatımıza entegre oldu. Artık sohbet botları ve görüntü oluşturma araçları, hayatımızın bir rutini hâle geldi. Hâl böyle olunca teknoloji şirketleri de harekete geçti ve son kullanıcıya yapay zekâ destekli ürünler sunmak için kelimenin tam anlamıyla bir savaş başlattılar.

Tabii bu savaşın olmazsa olmaz isimlerinden bir tanesi de Apple. Hatırlayan okurlarımız vardır; Apple, geçtiğimiz aylarda kendi yapay zekâ modelini geliştiriyor iddiaları ile gündeme gelmişti. CEO Tim Cook da bu iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Hatta isimsiz kaynaklara göre Apple, yapay zekâ odaklı teknolojiler için her gün milyonlarca dolar harcama yapıyordu. İşte şimdi, tüm bunların son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

iPhone'lar, iOS 18'le gelişmiş yapay zekâ desteğine kavuşabilir

Deneyimli Apple analistlerinden Jeff Pu, Apple'ın geleceğe yönelik planlarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Pu'ya göre Apple, 2024'ün sonlarına doğru iPhone'ları yapay zekâ desteğine boğacak. Şirketin kendi üretken yapay zekâ araçları, iPhone ve iPad'lere entegre edilecek. Eğer bu iddia gerçekleşirse iOS 18, iPhone'lar için devrim niteliğinde olacak.

Apple analisti, şirketin yapay zekâya çift yaklaşım izleyeceğini söylüyor. Jeff Pu'ya göre Apple, bir yandan cihazdaki verileri, diğer yandan ise bulut sunuculardaki verileri işleyecek. Son kullanıcıya da bunun karması olan bir deneyim sunulacak. Bir iPhone veya iPad sahibi kullanıcı, Apple'ın yapay zekâ araçlarından çevrim içi ve çevrim dışı ortamda faydalanabilecek.

Fakat Apple'ın üretken yapay zekâ araçlarıyla ilgili bilgiler sınırlı

Apple'ın yapay zekâ üzerine çalıştığı aşikâr olsa da şirketin tam olarak neler sunabileceği belli değil. Geçmişte ortaya atılan iddialar, Apple'ın ChatGPT'ye rakip olacak bir yapay zekâ aracı üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ayrıca Siri'nin de çok büyük yeniliklere ev sahipliği yapacağı, özellikle de otomasyon konusunda kullanıcıyı rahatlatacağı söylentileri mevcut. Ancak tüm bunların netleşmesi için bir süre daha beklemek gerekecek.