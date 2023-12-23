Kaliforniya merkezli teknoloji şirketi Apple, yapay zekâ için kolları sıvadı. Şirket, dev haber yayım şirketleri ile çalışmayı planlıyor.

Yapay zekâ konusunda şimdiye kadar tek bir somut girişimini gördüğümüz Apple, geçtiğimiz günlerde makine öğrenme çerçevesini tanıttı. Bu çerçeve sayesinde Apple Silicon için verimli çalışan modeller ve derin öğrenme model kütüphaneleri oluşturabiliyor. Haberimizin ayrıntıları için buraya tıklayabilirsiniz.

Şimdilerde ise şirket, bir adım daha atarak yapay zekâ modellerini geliştirmek için dev haber yayımcıları ile anlaşma sağlamaya gidiyor. Haber arşivlerine erişebilmek ve bu haberler ile makine öğrenimini geliştirmek isteyen şirket, milyon dolarlar harcayacak.

Apple'ın Condé Nast, NBC News ve IAC gibi haber yayım şirketleri ile çalışacağı söyleniyor.

The New York Times'ın haberine göre Apple, haber yayım şirketlerinin haber arşivlerine erişebilmek için 50 milyon dolarlık bir anlaşma sağlamak istiyor. Üstelik bu anlaşmanın uzun yıllar devam edeceği söyleniyor. Ancak NYT bu olaya pek sıcak bakmıyor. Çünkü Apple'ın söz edilen haberleri kullanması, yayımcıların taşıyacağı yasal sorumluluklardan dolayı problem yaşayacağı ve zor durumda kalacakları söyleniyor.

NYT, Apple'ın bu teklifine pek olumlu bir yanıt vermese de diğer dev şirketlerin bu teklife sıcak baktığı söyleniyor. Yapay zekâ için bir günde milyon dolarlar harcayan Apple, OpenAI, Microsoft ve Google gibi devlere yetişmek için gözünü karartmışa benziyor.

Daha önce edindiğimiz bilgilere göre şirketin daha akıllı bir Siri için çalışmalara başladığını ve bir sonraki iOS sürümünün eski sürümlere göre çok daha akıllı olacağını bildirmiştik. Şirketin yapay zekâ konusunda daha geniş çaplı bir hamlede bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.