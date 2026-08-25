Apple, Birkaç Gün İçinde Sürpriz Bir Ürün Tanıtabilir: Tim Cook'un Son Ürünü mü Geliyor?

Yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 18 Pro lansmanından önce ağustos bitmeden sürpriz bir ürün duyurusu yapabilir.

Apple’ın birkaç hafta içinde bu yılki en büyük etkinliği olacak iPhone 18 Pro lansmanını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Tahminler, etkinliğin 9 Eylül tarihinde olacağı yönündeydi. Gelen yeni bilgiler ise teknoloji devinin iPhone lansmanından önce sürpriz bir ürün duyurusu yapabileceğini ortaya koydu.

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En güvenilir Apple kaynağı olarak nitelendirebileceğimiz Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın son bilgilere göre Apple, önümüzdeki günlerde yeni bir Mac mini modelini duyurmayı planlıyor. Bu cihaz, iPhone lansmanından önce gelecek ve şirket için özel bir anlam taşıyacak.

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Yeni Mac mini Tim Cook döneminin son ürünü olabilir

Gurman’ın aktardığına göre yeni nesil Mac mini modelinin yerini 1 Eylül tarihi itibarıyla John Ternus’a bırakacak Tim Cook’un dönemindeki son ürün olabilme ihtimali de var. Eğer bu gerçek çıkarsa cihazın ağustos bitmeden 5-6 gün içinde tanıtıldığını görebiliriz.

Peki yeni Mac mini’de neler bekliyoruz? Apple’ın yeni bilgisayar üzerinde hangi işlemciyi tercih edeceği tarafında ise iddialar karışık. Aktarılanlara göre şirket, yeni Mac mini’nin hem M5 hem de M6 çipli versiyonlarını test etti ancak sunulacak nihai modelde hangi nesil çipin kullanılacağı şimdilik bilinmiyor.

Mevcut Mac mini modellerine baktığımızda, kullanıcılar cihazı standart M4 ya da daha güçlü M4 Pro işlemcilerle konfigüre edebiliyor. Ayrıca bu modellerde 16 GB ile 48 GB arasında RAM ve 8 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

Mac mini cephesindeki fiyat ve tedarik süreçleri son dönemde oldukça hareketli geçti. Mayıs ayının başında Apple, 599 dolarlık 256 GB depolamalı giriş modelini satmayı durdurmuş ve 799 dolarlık 512 GB seçeneği en uygun fiyatlı model haline getirmişti. Ancak Haziran sonunda Mac, iPad, Apple TV, HomePod ve Vision Pro gibi tüm ürün gruplarında yapılan zamların ardından, 256 GB'lık seçenek 799 dolar fiyat etiketiyle tekrar seriye dahil edildi.

Yeni tanıtılacak modelle ilgili öne çıkan bir diğer önemli detay ise üretim lokasyonu. Apple, şubat ayında yaptığı açıklamada Foxconn'un Houston, Teksas'taki fabrikasında bazı Mac mini birimlerinin montajına başlayacağını duyurmuştu. Firma, ürünün lansmanında bu yüzden “ABD üretimi” vurgusu yapabilir.