Apple, AirPods kulaklıkları için yeni bir patent aldı. Patent, cihazın elektroensefalografi (EEG) içererek beyin dalgalarını okuyabileceğini ortaya koyuyor.

Apple, ürünlerine getirmeyi planladığı ilginç özellikler için sık sık patent başvurusunda bulunuyor. Örneğin geçtiğimiz haftalarda “yuvarlanabilir” bir telefon için başvuru yapıldığını görmüştük. Ayrıca, duvarınızı Mac’e dönüştürecek bir patentin alındığını da birkaç ay önce görmüştük.

Şimdi ise teknoloji devinin AirPods kulaklıklar için bir patent aldığı ortaya çıktı. Bu ay şirkete verilen patent, şirketin AirPods modellerine ekstra sağlık özellikleri eklemek istediğini ortaya koyuyor.

Patente göre AirPods kulaklıklar, elektrotlar yoluyla beyin dalgalarını okuyabilir

Patente göre Apple, kulaklıkların her tarafına çeşitli biyosinyalleri okuyabilecek küçük elektrotlar yerleştirmek istiyor. Şirketin, hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklar için patenti aldığı görülürken cihazın beyin dalgaları aktivitesini ölçmeyi sağlayan “elektroansefalografi (EEG)” içerebileceği belirtiliyor. Bu da gelecekte AirPods’un beyin dalgalarını izleyebileceği anlamına geliyor.

Apple, açıklamasında yalnızca EEG’nin değil, elektromiyografi (EMG), elektrookülografi (EOG), elektrokardiyogram (EKG), galvanik deri tepksi (GSR) gibi diğer sağlık izleme yöntemlerinin de kullanılabileceğini söylüyor. Kullanıcıların kulak şekline göre elektrotların yapılandırılması gerektiği de ekleniyor.

Tabii ki bunların hepsi şimdilik sadece bir fikir. Bu tarz patentler her zaman gerçeğe dönüşmeyebiliyor. Gerçeğe dönüşecek olsa bile AirPods’ta bunları görmemize daha çok uzun bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, Apple’ın beyin dalgaları gibi biyosinyalleri okumak için yetkililerden onay alması da gerekecek.