Apple, AirTag İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınladı

Apple, kayıp eşyalarınızı bulmanızı sağlayan AirTag cihazı için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemeyle birlikte cihazın daha fazla ses çıkaracağı; böylece de daha kolay bulunabileceği ifade edildi.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple, geçtiğimiz yıl eşyalarınızı kaybetmenizi engellemeyi amaçlayan ‘AirTag’ isimli cihazını tanıtmıştı. Türkiye’de 469 TL’den başlayan fiyatla satılan bu cihazın; bavul, anahtar ve daha birçok kolayca kaybolan eşyayı bulmada oldukça kullanışlı olacağı ifade edilmişti.

Ancak ürünün piyasaya sürülmesinin ardından güvenlik konusunda birçok sorunla karşılaşıldığına dair haberler gelmeye başlamıştı. Cihazın insanları takip etmek için kullanılması da bunlardan biriydi. Geçtiğimiz aylarda ABD’de yaşayan bir kadının arabasına gizlice yerleştirilen bir AirTag bulduğunu sizlere aktarmıştık. Bunun yanı sıra cihazın hacklenilebildiğine dair haberler de gelmeye başlamıştı. Bu yüzden de dev şirket, bu tarz sorunların önüne geçmek için güncellemeler yayımlamaya başlamıştı. Şimdi de bu konuda bir hamle daha yapıldı.

AirTag’ın sesini artıran yeni bir güncelleme yayımlandı

Kullanıcıların cihazı bulması için ses çıkarma özelliğine sahip olan AirTag’ler için yeni bir güncelleme yayımlandı. Cihazınızın iOS’un 14.5 veya daha yukarısı bir versiyonuna sahip olmasını gerektiren bu yeni güncelleme, AirTag ürünün daha fazla ses çıkarmasını sağlayacak. Açıklamalara göre bu sayede oldukça küçük bir boyuta sahip olan cihazın yerini tespit etmek çok daha kolay hâle gelecek.

İnsanların isteği dışında takip edilmesini engellemeye de yardımcı olabilecek yeni yazılım güncellemesi ile ilgili bir destek belgesi de paylaşan Apple açıklamalarında, “Bilinmeyen bir AirTag’ın yerini daha kolay tespit etmek için istenmeyen takip uyarısı sesinin tonu ayarlanabilir hâle geldi” ifadelerini kullanarak yapılan güncellemeyi tanıttı.

Yeni güncelleme nasıl yapılır

Şimdilik bazı AirTag kullanıcıları tarafından erişilebildiği belirtilen güncellemenin, 13 Mayıs’tan itibaren herkese açılacağı da gelen haberler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra dev şirket güncellemenin nasıl yapılacağını da paylaştığı belgede gösterdi. Yeni AirTag güncellemesi için;