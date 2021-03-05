Apple'ın bu ay içinde tanıtacağı iddia edilen AirTags cihazı için bir tasarımcı, fazlasıyla şık gözüken bir konsept tasarım oluşturdu. 4RMD tarafından oluşturulan tasarımda metal Apple logosuna ve mat siyah ve beyaz renklerine yer verildi.

Apple'ın uzun zamandır merakla beklediğimiz AirTags isimli ürününe kavuşmamıza az bir zaman kaldı. İddialara göre şirket, kullanıcılarına sunacağı yeni ürününü bu ay düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacak. Cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz kesinleşmemiş olsa da bir tasarımcı, Apple'ın AirTags'leri için şık duran bir konsept oluşturdu.

4RMD tarafından oluşturulan konsept, Apple AirTags'in kesinlikle böyle bir tasarım taşıyacağı anlamına gelmiyor. Tasarımcı, yalnızca kendi zevkine göre böyle bir tasarım ortaya koydu. Bunu hatırlattıktan sonra gelin, tasarımcının AirTags tasarımına yakından bakalım.

Apple AirTags için oluşturulan şık konsept tasarım:

Apple AirTags, hazırlanan tasarımlarda her ne kadar büyük bir ürün izlenimi verse de aslında küçücük bir cihaz olacak. Fakat tasarımcı, cihazın küçüklüğüne rağmen üstüne işlediği mat siyah ve beyaz renk seçenekleri ve metal Apple logosu ve yuvarlağıyla fazlasıyla şık bir görünüm sunmayı başarmış. Bununla birlikte cihazın oldukça ince gözüktüğünü söylemeden geçmeyelim.

Apple'ın AirTags ürününü yeni görenler için cihaz hakkında biraz bilgi verelim. Apple, temelde Samsung'un SmartTag isimli cihazına rakip bir cihaz geliştiriyor. Bu cihazın amacı, herhangi bir eşyanızı ve hatta evcil hayvanınızı harita üzerinde canlı olarak takip etmenizi sağlamak olacak. Dolayısıyla eşyalarınız kaybolduğunda kolaylıkla bulabileceksiniz.

Örnek vermek gerekirse sahip olduğunuz AirTags cihazını çantanıza, bavulunuza, cüzdanınıza ve kedinizin boynuna asabileceksiniz. Cihazı aramaya kalktığınızda haritanın işinize yaramadığı durumlarda dışarı ses vermesini de sağlayabileceksiniz. Yine iddiaya göre Apple, bu cihazlar için 39,99 dolarlık (300 TL) bir fiyat etiketi koyacak.